Bohemian Rhapsody: las razones de su creación

Durante los últimos días, Bohemian Rhapsody ha sido furor tras el estreno de la película referida al camino que tuvo que recorrer la emblemática banda británica, Queen. ¿Por qué se llama así? ¿De que trata? ¿Por qué tiene esa duración? Todas las respuestas, en esta nota.

¿Por qué se llama así?

Se titula de esta forma porque trata de una "Rapsodia", una pieza musical libre compuesta por diferentes partes y temas , que parecen no tener relación una con otra. La palabra "Rapsodia", proviene del griego rhapsōidía, que significa "canción ensamblada" o "partes ensambladas de una canción". Al ser una rapsodia, se compone de siete actos. Mientras que, el término "Bohemian", hace referencia a Bohemia, una región de la República Checa.

La relación con Fausto, la obra de Goethe

En Bohemia nació Fausto, el protagonista de la obra que lleva su nombre escrita por el novelista Goethe. Fausto era un hombre de tercera edad, inteligente, experto, que sabía todo excepto el misterio de la vida. Como no podía comprenderlo, optó por envenenarse.

En ese momento, cuando estaba a punto de ingerir el veneno, suenan las campanas de la iglesia y sale a la calle. De regreso a su habitación, se encuentra con un perro. Este animal se transforma en una especie de hombre, aunque más adelante se conoce que se trataba del diablo Mefistófeles, quien le promete a Fausto la posibilidad de vivir una vida plena a cambio de entregarle su alma. Fausto accede, rejuvenece y se vuelve arrogante.

Luego, conoce a Gretchen, con quien tuvo un hijo aunque posteriormente, fallecieron. Por ende, decide viajar en el tiempo y sentirse poderoso. Al hacerse nuevamente viejo, se siente desgraciado otra vez. Y al no romper el pacto con el diablo, los ángeles se disputan su alma. Sin ir más lejos, el mítico hit consiste en la vida del propio Freddie Mercury.

La canción habla de un pobre chico que se cuestiona si esta vida es real o es su imaginación distorsionada la que vive otra realidad. Básicamente, dice que aunque él deje de vivir, el mundo seguirá girando a pesar de su ausencia. Es por eso, que decide hacer un trato con el diablo y vender su alma.

Al tomar esta decisión, corre a contárselo a su madre y le dice: “Mamá, acabo de matar a un hombre, le puse una pistola en la cabeza y ahora está muerto. He tirado mi vida a la basura. Si no estoy de vuelta mañana sigue hacia adelante como si nada importara...” Ese hombre que mata es a el mismo, al propio Freddie Mercury.

En caso de no cumplir el pacto con el diablo, moriría de inmediato. Posteriormente, se despide de sus seres queridos ,y en ese instante, su madre comienza a llorar desesperadamente producto de las notas de guitarra de Brian May. Freddie, asustado, grita "mamá no quiero morir" y empieza la parte de la ópera. Ahí, el mismo Freddie está en un plano astral donde se ve a sí mismo, como una pequeña silueta de un hombre, antes de comentar "¿Scaramouche, vas a montar una pelea?"

¿Qué significa Scaramouche?

"Escaramuza" es una disputa entre ejércitos con jinetes a caballo (4 jinetes del Apocalipsis del mal luchan contra las fuerzas del bien por el alma de Freddie). Él, además se siente intimidado por los truenos y relámpagos. Su madre al verle tan asustado por la decisión que ha tomado su hijo, suplica que lo rescaten del pacto con el diablo."Es sólo un pobre chico... “Perdona su vida de esta monstruosidad. Lo que viene fácil, fácil se va ¿le dejarás ir?". Sus súplicas son escuchadas y los ángeles descienden para luchar contra las fuerzas del mal." El mismísimo Dios aparece y grita "no te abandonaremos, dejarlo marchar".

Frente a ese enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, Freddie teme por la vida de su mamá, y le dice "Mama mia, mama mia let me go" (madre, déjame marchar). Vuelven a gritar desde el cielo que no van a abandonarle y Freddie grita "no, no, no, no, no". En esta parte, Freddie rinde homenaje a Mozart y a Bach cuando canta... "Figaro, Magnifico" haciendo referencia a "Las Bodas de Figaro" de Mozart, considerada la mejor ópera de la historia, y al "Magnificat" de Bach. Termina la parte operística e irrumpe la parte más rockera. El diablo traicionado por Freddie le dice “Crees que puedes insultarme de esta manera? Crees que puedes acudir a mí para después abandonarme? Crees que puedes amarme y dejarme morir?”

El señor del mal se siente impotente ante un ser humano y se aleja de la batalla previa al último acto, donde Freddie está en libertad. Cuando esta por culminar la canción suena el gong, un instrumento de origen asiático que se utilizaba para sanar a las personas que estaban bajo los efectos de espíritus malignos.

¿Por qué dura 5:55 minutos?

Porque a Freddie le gustaba la astrología y el 555 en numerología, está asociado con la muerte espiritual, el final de algo donde los ángeles protegerán. 555 está relacionado con Dios y lo divino, se trata de un final que dará comienzo a una nueva etapa.

Sin dudas, que el éxito no es casualidad. Bohemian Rhapsody ha sido votada como la mejor canción de todos los tiempos a nivel mundial. Todo tiene un porqué. Este tema, produjo un cambio radical en Queen, como si realmente se hubiese hecho un pacto con el diablo para ser inmortales.