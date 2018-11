China, Pérez, Kerchner y más de lo mismo

El extenso viaje a China realizado por el ministro de Economía Martín Kerchner tiene casi las mismas características de agenda que el que alguna vez realizó el entonces gobernador justicialista Francisco Pérez, en un terreno que empezó abonar la administración de otro gobernador del mismo signo político: Celso Jaque.

Como en la incursión de Pérez, Kerchner llevó medios de prensa. El objetivo del primero era levantar una pobre imagen en picada y hacer, aunque fuera con ese viaje, una promoción hacia la gente y en particular, hacia la producción campaña de imagen fuerte. Para Kerchner tuvo el mismo sentido, en este caso posesionarse ante la ciudadanía.

Ambos sabían que concretar una misión en China implicaba darle vigor a toda negociación que lleven adelante técnicos y especialistas de ProMendoza, como lo hacen desde hace más de una década. Los chinos quieren ver en todo proyecto que le ofrecen, organismos y funcionarios.

Eso se sabía y había que sacarle provecho, no allí sino en suelo mendocino desde el gigante asiático. La consigna era que había que hablar de Martín Kerchner y de toda negociación que se realizara, en diarios y televisión.

Las dos misiones fueron a tratar de vender vinos, otros aspectos de la producción, energía e intentar entrar en el terreno de los servicios. Las dos misiones recorrieron ciudades y ferias. Hablaron con todo el mundo y sacaron promesas de todo tipo. Las dos recalaron en la imponente Shanghái.

En esa ciudad, el gobernador Celso Jaque había autorizado una oficina permanente de negocio de ProMendoza, que la administración de Alfredo Cornejo ordenó cerrar con el riguroso plan de ajuste que llevó adelante en los dos primeros años de su gobierno.

Las dos misiones también recalaron en Dubái, como si fuera una escala técnica. Desde allí, en abril del 2012, Francisco Pérez llevó a cabo todo tipo de reuniones de negocios y visitas a diferentes sitios con el objetivo de vender Mendoza e insertar a la provincia.

Se dijo que se pretendía establecer relación directa para optimizar la inserción comercial mediante el análisis de competitividad e interrelación con empresarios de esa parte del mundo y bla, bla, bla. Conclusión, Mendoza está donde está y Dubái tan lejos como los negocios con la tierra cuyana.

La diferencia con la misión del precandidato Kerchner es que el ministro logró colocar una plataforma logística. Que de acuerdo a información oficial, opera en la zona franca que posee el emirato en Jaiza y es trampolín para exportadores de diferentes rubros de la producción mendocina, con importantes beneficios, como por ejemplo no abonar tasas al entrar en un exigente mercado de 60 millones de personas.

Esta metodología ha sido lo único sobresaliente del viaje. Poner en vigencia un punto que venía trabajando desde hace tiempo la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio junto a ProMendoza. El hub logístico es una herramienta para que las empresas exportadoras puedan reducir los tiempos de entrega de sus productos y mejorar el control de sus productos en el exterior.

Pocos sectores, fundamentalmente políticos, salieron a cuestionar un viaje que tiene sus buenos costos para las arcas del Estado. Era evidente que uno de los que se llamaría a silencio es el máximo partido de la oposición, el justicialismo.

Ellos lo hicieron también, como ya se expresó. Un único sector salió a expresar su disgusto por una misión, y según su opinión, "se podría haber hecho con menos costo y que evidencia campaña proselitista encubierta de Martín Kerchner". Textual lo dicho por la ONG Protectora y el Partido Intransigente.

El primero en hablar, como era de esperar, fue el senador provincial Marcelo Romano, cuando opinó: “Me parece una vergüenza. Creo que Kerchner tendría que responder quién va a pagar los viáticos que se utilizaron en semejante viaje. Pero también debería responder a qué fue. Si fue a promocionar Mendoza en China, ¿por qué llevó algunos periodistas?"

"Nosotros no necesitamos que nos promocionen. En realidad, la verdad de este viaje es promocionar la campaña política de un dirigente que no mide y ni siquiera lo puede levantar la grúa de Gareca. Esa es la verdad de esta movida, con los gastos de todos los mendocinos. Por eso estoy elaborando un pedido de informes que presentaré en el Senado. Queremos saber los montos que se gastaron en este viaje y que explique con objetividad. Si es tan importante que se abran mercados allá, no hace falta que lleven periodistas de acá. De última, que vengan periodistas de allá que promocionen la producción mendocina”, destacó Romano.

El verborrágico legislador agregó en voz alta en las dependencias legislativas que “para nada está mal que se lleve a cabo una misión que promocione la producción local. Por el contrario, está perfecto. Lo único que debía hacerse era buscar un atrayente mercado, pero no en las condiciones y en el marco en el que se dio. Toda una acción para el candidato de Cornejo, que ya está en campaña”.

La dura postura de Romano fue acompañada por uno de los fundadores de la ONG Protectora y actual diputado provincial, Mario Vadillo (Protectora – PI), quien dijo que “no es una buena señal del Gobierno provincial lo que ha ocurrido. Un Gobierno que se jacta de ahorro y ajuste a la vez, no debería haber conformado una gigantesca delegación para una misión que solo con prensa de Gobierno hubiera sido suficiente para informar las tratativas que se llevaron a cabo en China. Solo es una misión para ver si se hacen negocios, que son bienvenidos y oportunos. Eso y nada más, no lo aparatoso que ha sido un viaje que pagan todos los mendocinos”.

La misión concluyó con el resultado de ventas de stock de botellas de bodegas que promocionan sus vinos desde hace mucho tiempo, las promesas de inversiones chinas en energías y la remota posibilidad de invertir en los yacimientos de sales de potasio en el sur provincial.

Y un combo de más de lo mismo que deja abierta la posibilidad de otra incursión para los tiempos que vienen, siempre y cuando las necesidades de "San Política" lo requieran para dirigentes que, como Francisco Pérez y Martín Kerchner, intenten sacar provecho.