Palero sobre el roll over: "Fue un capricho del peronismo"

La votación en contra del mecanismo de refinanciamiento de la deuda, sigue dando que hablar en diferentes esferas de la política local. Es el caso del diputado radical Jorge Palero que aseguró, en diálogo con Buen Día Ciudadano de Estudio 91.7, que se trató de un capricho del peronismo.

“Me pareció un oportunismo político que deja mal a la provincia cuando no es necesario. Es prácticamente una forma de decir ‘me encapricho y digo que no’", se descargó el legislador.

Palero explicó que por el sistema roll over no se aumenta la deuda, sino que se buscaba tomar nueva deuda para reemplazar la existente, y de esta manera extender los plazos de vencimiento.

Además, Palero se refirió a las opiniones de Adolfo Bermejo y Lucas Ilardo: “Bermejo salió a decir que no hay que endeudarse más, pero no sé si Bermejo e Ilardo no estuvieron en Mendoza. Porque salir tan frescos de cuerpo esas cosas es como si no hubieran estado en la provincia.

“La avenida Ballofet se ha hecho a nueva en San Rafael. Esto lo tenemos que ver todos, porque los mendocinos tienen que tener mejores accesos. Tenemos que ver que el Estado somos todos”, finalizó.