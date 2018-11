COMPARTIDOS: 0

Jorge Rial regresó al programa Intrusos luego de un tiempo de ausencia y dio la feliz noticia de que será abuelo de un varón.

El famoso conductor se refirió a la relación que tiene con su hija Morena Rial (19), al volver al piso de Intrusos, programa del que estuvo ausente desde hacía cuatro meses.

A Jorge Rial se lo pudo ver revitalizado, cargado de pilas y lo que llamó la atención fue que dio lugar para hablar de la relación con su hija Morena.

Fue Marcela Tauro quien le preguntó por la actual y fluctuante relación que mantiene con su hija Morena, a lo que Rial respondió: “Mi relación con ella está bien. Voy a ser abuelo. Creo que me va a matar, pero lo voy a decir. Calculo que no lo va a tomar a mal. Es un varón. La semana pasada le dieron el sexo. El nombre lo elegirán ellos, está ya de cuatro meses y pico”.

Además dio detalles de la salud de More y habló de la joven pareja: “Morena está bien de ánimo y de salud. Se tiene que cuidar un poco más porque tuvo operaciones difíciles y delicadas” agregó.

Jorge expresó ante las cámaras que está “muy contento de ser abuelo. Todo lo que a ella le haga feliz, a mí me hace feliz. Más allá de que hubiéramos seguido distanciados, me hubiera hecho feliz igual. Cuando me lo contó me hizo feliz igual”.

¿Qué dijo Jorge Rial de que Morena sea mamá a tan corta edad?

El conductor de Intrusos opinó que desde su visión “es muy joven. Pero Morena siempre tuvo vocación de ser madre. Siempre supo que iba a ser madre joven. Yo siempre supe que ella iba a ser madre joven, no sé por qué. Finalmente lo hizo”.

Las idas y vueltas entre la relación de Morena Rial y Jorge

La semana pasada la pelea entre More y Jorge Rial parecía haber sumado un nuevo capítulo. More había compartido una foto junto a su novio, Facundo Ambrosini y un conocido y poderoso abogado, el Dr. Sebastián Borras Cedrun.

Todo parecía indicar que More estaba diagramando una estrategia legal junto a Borras Cedrun, para que el conductor tenga que pasarle dinero hasta que ella cumpla sus 21 años de edad.

Además, según informó Cienradios, la Justicia le revocó a Jorge, el bozal legal que había pedido sobre su hija, para que esta no pueda siquiera nombrarlo en las redes sociales.

El hijo de More Rial y Facundo Ambrosini

More Rial y Facundo Ambrosini serán padres de un varón.

A Facundo trascendió que le gustaría que se llame Jordi, que significa Jorge en catalán (Igual que el famoso padre de More, con quien tantos problemas ha habido tiene).

Por otro lado, hay una fuerte versión de que la madrina de la criatura sería Mariana “Loly” Antonelli, también conocida como “La niña Loly”, ex pareja de Jorge Rial.

El look hot de More Rial que dio que hablar

Pero recientemente y con casi cinco meses de meses de embarazo, More Rial también fue noticia por un vestido hot, muy primaveral, que usó para aparecer en una de sus historias de Instagram junto a su pareja, Facundo Ambrosini.

La red social es usada frecuentemente por la joven, quien en esta oportunidad subió a su cuenta de Instagram Stories una imagen en la que la feliz pareja, y futuros papá y mamá, aparecen listos para ir a la pileta.

More aprovechó para lucir su lado más sexy al usar un vestido corto, color celeste y que también (se lo ve visiblemente muy contento) le gustó a mucho a Facundo, ya que ¡se lo ve chocho! Abrazando a la hermana de Rochi e hija de Jorge Rial.