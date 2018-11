COMPARTIDOS: 0

Karina Jésica Tejeda más conocida como Karina “La Princesita”, se expresó hace algunas horas en su cuenta de Instagram de una enigmática manera.

La cantante de cumbia de 32 años de edad, nacida en Vicente López, Buenos Aires, posteó en la nombrada red social hace algunas horas, un post en el que quiso hacer un descargo emocional pero a la vez decidió por dejar tácito o anónimo el sujeto al que se dirigen sus palabras.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-31-19-23-17-muy-hot-las-fotos-de-jennifer-lopez-semidesnuda-en-instagram

En dos fotos en las que usó filtros y con un formato tipo collage, Karina “La Princesita” se expresó profundamente y dio un mensaje a una persona anónima.

El posteo de Karina “La Princesita”

"Quien tiene registro del propio dolor, elige no dañar porque entiende cuanto duele. No se le hace al otro, lo que no quiero que me hagan. 🙌" escribió la ex del Kun Agüero en su cuenta en la red social junto a las siguientes fotos:

La publicación de Karina tuvo más de 13 mi Likes.

También cabe recordar que en una de sus letras más famosas como artista, no hace eco del mensaje humanitario que escribió recientemente en su Instagram. Por el contrario, en "Con la misma moneda", una de sus principales canciones, Karina canta: "con la misma moneda te pagué infeliz"...

Sus seguidores no se hicieron esperar y le dejaron varios comentarios en su posteo. Algunos de ellos, fueron:

- "Bella Kari por fuera y por dentro 👍 😘😘"

- "Sos hermosa y que tu entorno no cambie tu esencia"

- "Sería tan linda la vida así!! Nadie saldría lastimado..."

- "Tenes la frase o enseñanza justa para el momento que uno más lo necesita.Que jamás se apague tu pureza ni nadie te quite tu esencia.Tu amor y dedicación son la mejor cura para cualquier mal sobre todos los míos , gracias por tanto ♡"

- "👏👏👏👏 Ese es mi lema Karina querida, pero. También el de muy poca Gente. Como siempre decís mi abuela “no pierda su norte mi’ ja” sabias palabras. No pierdas tu Norte Kary🙏🙏💝🎉🎊🎉🎊🎉"

- "Ya olvídalo al kun y viví tu vida belleza publica algo mas real. Ya lo perdiste volvé a la realidad pareces muy dolida"

- "Uso esa misma filosofía en mi vida.. aunque no todos lo hagan y duela que te devuelvan con otra moneda"

- "No entiendo !!! Y ahora quienes le están haciendo daño ? 😓😓😓"

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-11-1-17-17-27-pampita-y-pico-monaco-conduciran-juntos-un-evento-en-punta-del-este

Por el estilo de la publicación, la gama de los colores elegidos, todo hace pensar que Kari, está muy dolida con alguien en particular y que evidentemente no les es fácil superarlo. Se podría inferir que esa persona podría ser, su ex pareja, con la que estuvo alrededor de 5 años y medio, el futbolista Sergio Kun Agüero.

De hecho, algunos de sus fans apuntaron para ese sector y le pidieron que salga adelante y que supere su separación con el Kun de una buena vez por todas. No de debe ser nada fácil...

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-11-1-9-34-27-horoscopo-los-signos-del-zodiaco-mas-exitosos-para-la-ciencia

Ambos no formaron una familia porque tuvieron que priorizar sus actividades personales, demasiado intensas (el Kun el fútbol y Karina, diversas giras y recitales) o eso fue lo que reconoció en una entrevista en Pampita Online, la cantante tropical.

¡Fuerzas Princesita, te bancamos!