La principal estrategia contra el narcotráfico: sincerar la situación

Silvino Contreras, director de Narcotráfico de Gendarmería Nacional, analizó en diálogo con el programa Buen Día Ciudadano de Estudio 91.7, analizó los últimos decomisos de drogas y se refirió a la nueva realidad de la lucha contra el narcotráfico. Para el funcionario, “se está trabajando muy bien. Ayer mismo en Tartagal (Salta) se incautaron más de 40 kilos de cocaína, el fin de semana en Formosa casi una tonelada de marihuana, luego de una muy buena investigación, y todos los días, luego de la actividad investigativa y prevencional que realiza la fuerza, como así también otras fuerzas de seguridad provinciales, se han obtenido y se obtienen muy buenos resultados”.

Una de las claves para el éxito de este combate se encuentra, precisamente, en evitar la llegada de los estupefacientes a los grandes centros urbanos. Al respecto, Contreras señaló: “Somos una fuerza federal, que trabajamos en zonas de frontera; sabemos que estos cargamentos cuando logran llegar a ciudades muy pobladas, como Mendoza, Córdoba o Buenos Aires, las personas que delinquen con esta actividad lo cortan y generan otro tipo de sustancias, mucho más malignas, y eso es lo que se le vende y consume en general la población”. El decomiso en tránsito, evitando el corte y multiplicación de las drogas es, entonces, una parte central porque se ataca directamente al narcotráfico y no al menudeo. Esa parece ser una premisa política muy clara de la actual situación.

Para que esto suceda, hay algunas cosas que han cambiado conceptualmente en la lucha contra los narcos. Según sus palabras, “tenemos una orientación muy clara desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de Patricia Bullrich, que sustancia que es incautada, luego del proceso judicial respectivo, se incinera. Esto se viene produciendo durante la gestión y a través de la Secretaría de Seguridad conducida por el licenciado Burzaco, la orientación es clara, una vez concluido el proceso penal se solicita la incineración inmediata del estupefaciente. A nosotros y a la justicia ayuda este procedimiento, porque nos quita la responsabilidad de tener en depósito judicial esa cantidad de sustancia”.

Pero en su análisis del actual camino fue más allá. Contreras concideró que "en principio se han sincerado cosas, entre ellas la situación que vivimos con el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad siempre han trabajado en la lucha contra el narcotráfico, esta administración realizó un diagnóstico sobre la situación –el señor presidente de la Nación, en su primer discurso puso como eje de política pública la lucha contra el narcotráfico- eso implica algo, para nosotros es una gran responsabilidad. Sabemos que es muy dura, muy difícil, hemos tenido muy buenos resultados, y hay un montón de factores a favor beneficiados por la actual política nacional, acompañados por los gobernadores”.

Otra de las cosas que han cambiado, y se traduce en las mismas cifras que brindó el director de Narcotráfico de Gendarmería Nacional, tiene que ver con el aspecto judicial. “La lucha contra el narcotráfico es global, no la enfrenta un solo poder del estado sino los tres. Hemos acelerado, aceitado procedimientos, se han constituido nuevas herramientas de trabajo, hay nuevas leyes que posibilitan mejores investigaciones y hoy por hoy, de acuerdo a las últimas estadísticas, la cantidad de personas detenidas en las cárceles han superado a las que están procesadas, que es muy importante en este delito en particular, es la primera vez que se da esta ecuación, que es muy importante”. Este dato es muy relevante, ya que durante años se asistió a una realidad donde los procesados superaban ampliamente a los condenados, complicando no solo el sistema judicial sino también el carcelario.

Finalmente, Silvino Contreras hizo hincapié en la cooperación internacional, que se ha aceitado y es parte importante de los resultados que vemos cotidianamente: “Ahora el trabajo está articulado. Hoy hay investigaciones muy importantes de fuerzas argentinas con otras fuerzas federales, policiales y organismos que entienden en la lucha contra el narcotráfico de países vecinos, como del resto del mundo. Investigaciones tipo espejo, es decir sobre una misma organización se investigan en dos, tres o cuatro países diferentes, respetando el derecho de cada Estado, y a partir del trabajo que realizan los fiscales y los jueves de las causas, llegamos a muy buenos resultados”.

En las últimas décadas, Argentina pasó de ser país de tránsito a ser de consumo, incluso de producción, y la instalación de carteles se da por hecha en muchos estudiosos del tema. El control fronterizo es una de las claves centrales de la tarea de seguridad, y por ahora están mostrando resultados palpables y comprobables.