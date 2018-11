COMPARTIDOS: 0

Holly es la pequeña hija de Charlene McMahon, ella es quien grabó a la nena cantando Bohemian Rhapsody de excelente manera: se sabe todas las palabras y también hace los solos instrumentales.

Es asombrosa la capacidad de memorizar cada parte de la canción, puesto que tiene 3 años. Según la mamá, Holly canta esta canción constantemente, unas tres o cuatro veces por día.

La niña llamaba a Bohemian Rhapsody como “la canción de Galileo“, aunque luego aprendió el nombre real y toda la letra.

Charlene asegura que su hija es algo tímida, lo opuesto a lo que se piensa si vemos el video. “Si alguien se acerca y le pide que cante no lo hará. A ella le gusta hacerlo en casa pero no frente a una audiencia”, aunque eso no evitó que se hiciera viral.

Mirá la performance de esta tierna nena:

