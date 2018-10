Héctor Polino: “Lo mejor que puede hacer Iguacel es renunciar”

Tu navegador no soporta los elementos de audio. El titular de Consumidores Libres charló en Buen Día Ciudadano en Estudio 91.7

Héctor Polino, el presidente de Consumidores Libres, dialogó con el programa Buen Día Ciudadano de Estudio 91.7, para referirse a la polémica sobre el cobro de un retroactivo homologado a las empresas proveedoras de gas. El veterano dirigente no ahorro críticas para con el secretario de Energía, Javier Iguacel: “Se trata de un funcionario que se ve que no tiene la más mínima sensibilidad social. De dónde sacó que se van a pagar entre 90 y 100 pesos de gas, si hasta ahora están diciendo que el aumento desde octubre será entre un 30 y 35%. Resulta que Metrogas ha dispuesto aumentos, para los que menos consumimos, de entre el 56 al 60% y quedaron afónicos durante mucho tiempo diciendo que el aumento no superaría el 35%. Además se pagará con una tasa que será fijada por el Banco de la Nación. Se dicen cifras para contener la indignación popular, pero seguramente en su momento la suma será infinitamente superior".

Desde la institución que lidera han tomado cartas en el asunto, y destacó que “Estamos actuando sobre diputados y senadores de la Nación, para que saquen una resolución dejando sin efecto la resolución de la Secretaría de Energía. Ayer diputados y senadores de algunas bancadas se han comunicado conmigo y se han abocado al tema, para dejar esto sin efecto. Hoy hemos sido convocados, yo me estoy moviendo mucho en el Congreso de la Nación donde fui diputado doce años. También estamos trabajando en una acción social para frenar este verdadero abuso del poder que llevan adelante funcionarios de la Nación”.

Sobre las posibilidades de que prosperen las iniciativas, Polino resaltó que “Existen muchas posibilidades; como esto comienza a regir a partir de enero del año próximo hay tiempo suficiente. Creo que lo vamos a lograr. Además las tarifas terminarán siendo impagables. A los tarifazos que han venido hasta ahora, más el que viene desde el primero de octubre, más la quita de beneficios que se han producido desde octubre de este año. Se eliminó la bonificación del 10% de los usuarios si hacían un ahorro del 20% en relación al mismo período del año anterior. También se modificaron los beneficios de la tarifa social, se dejaron sin efecto los beneficios del segundo bloque de consumo que tenían subsidio del 75%. También quitaron los beneficios desde el primero de octubre a las entidades de bien público".

No eludió, por supuesto, la parte legal y judicial: "Se están violando artículos del Código Civil de la Nación. Cuando uno pagó una deuda se ha extinguido el derecho a reclamar luego una parte de lo pagado”. Asimismo, criticó que Iguacel le achaque los sucesivos tarifazos a la gestión anterior: “Es una muestra de irresponsabilidad del funcionario actual, que para no asumirla se la traslada a funcionarios del pasado. Realmente el actual secretario de Energía no tiene las condiciones mínimas para continuar ocupando ese cargo. Lo mejor que puede hacer es renunciar”.

Por último, el ex diputado nacional se refirió a la prohibición que él logró, para que las distribuidoras no puedan colocar en las boletas publicidades de financieras que ofrecen créditos para pagar el servicio público. “Tenemos que usar todos los mecanismos legales, constitucionales para poder restablecer la equidad en la prestación de un servicio público esencial y que además las empresas lo prestan de forma monopólica. El usuario no tiene la posibilidad de cambiar de empresa”, completó.