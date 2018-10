COMPARTIDOS: 0

Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, conocido artísticamente como Luis Fonsi, cantante y músico puertorriqueño de 40 años de edad, volvió a estar en la órbita de la música a partir de su mega-hit “Despacito”.

El tema del músico latino junto a Daddy Yankee fue lanzado en enero del 2017 y logró un éxito arrasador en todo el mundo. Se posicionó en el puesto Nº1 y hasta el día de hoy es el video más visto de la historia de Youtube con alrededor de 5 mil millones de reproducciones.

Luego del “huracán Despacito” el latino siguió en alza con otros temas también sumamente escuchados. En uno de ellos participó junto a la artista estadounidense Demi Lovato con “Échame la Culpa” y poco después en otro junto a la británica Stefflon Don con “Calypso”.

Luis Fonsi y su relación personal con Despacito

Recientemente, Fonsi estuvo en un programa de TV (“Un nuevo día”) donde le consultaron si no está cansado de su hitazo mundial a lo que él respondió:

"Si ahora mismo estoy en mi carro escuchando música y de repente ponen la canción, lo más seguro es que la cambie, no porque sea “Despacito”, es porque no me gusta escucharme a mí mismo", reveló Fonsi.

Quedó develado entonces un dato importante para todas aquellas/os fans del cantante puertorriqueño, que así como varios actores u artistas, a Fonsi no le gusta la autoreferencia, es decir escucharse cantar.

Cabe aclarar que también dijo al aire, que por más que no le gusta escuchar “Despacito” (u otros de sus hits), nunca se cansará de interpretarlos.

"De cantarla, jamás me voy a cansar", concluyó el puertorriqueño.

