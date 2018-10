COMPARTIDOS: 0

Uno de los especialistas en espectáculo más mordaces que tiene la Argentina es Marcelo Polino, que en el programa que conduce “Los Especialistas del Show”, le tendió una “trampa” a Sol Pérez para que cuente al aire quien es el afortunado hombre con el que está saliendo.

"Ya que se metió en la boca del lobo, te fuiste con un noviete al norte y no fuiste capaz ni de avisar", dijo Polino y la rubia intentó defenderse diciendo: "Esto es un ataque masivo contra mí", Polino continuó argumentando: "No, no ataque masivo no... Te fuiste de la mano con un novio y ni me lo presentaste todavía".

Sol Pérez se atajó como pudo (de manera muy pícara) y explicó "Me quedé dormida en el avión nada más, arriba de cualquiera". En ese momento irrumpió Flavio Mendoza y metió más leña al fuego diciéndole "Ni caramelos de caña trajo”.

La foto de Sol Pérez acompañada de su nuevo novio

Otra lengua Katana que tiene “Los Especialistas del Show” es la de Silvina Escudero, que desafió a Sol Pérez al decirle, "Traelo mañana" y la participante del Bailando se excusó confesando con risas: "Ni loca, tengo miedo que me lo afanen. No lo traigo porque me lo roban, está más bueno".

Vamos Sol,la foto es una prueba contundente, lo vas a tener que presentar tarde o temprano. No la hagas más difícil…

