Una gran cantidad de adultos mayores argentinos podrían perder los servicios de obra social, mutuales, cooperativas, bancos y centros de jubilados.

¿El motivo? ANSES anunció cambios en las políticas de descuentos sobre percepciones mensuales. A partir del 30 de octubre, la entidad dejará de descontar del recibo de sueldo los montos correspondientes sobre terceras entidades no declaradas.

A raíz de esta nueva forma de organizar los registros (que tiene por objetivo de evitar estafas), muchos jubilados podrían perder la prestación sobre servicios no registrados en ANSES y para solucionar el problema deberán contactarse con la tercera entidad para seguir percibiendo el beneficio, por ejemplo de la mutual de salud.

Por tal motivo, desde las oficinas de ANSES, recomiendan a aquellos que tengan descuentos realizados por terceras entidades y necesiten continuar abonando el servicio a través de esta vía, deberán confirmar su aceptación.

De lo contrario, a partir del mes que viene, los pagos no declarados va a entrar en baja y las prestadoras podrían cortarle el servicio a miles de abuelos y abuelas que abonan la prestación vía ANSES.

Sin embargo, existe una solución y la misma se puede concretar con llamado telefónico o un simple tramite desde la página oficial de la seguridad social.

En este punto vale la pena aclarar que la medida no alcanza a los afiliados de PAMI ya que dicha entidad forma parte del sistema integrado estatal de ayudas sociales.

ANSES JUBILADOS Y PENSIONADOS - ¿Cómo evitar el corte de los servicios?

Lo primero que hay que hacer es controlar el recibo de sueldo en la web oficial. Esto se puede realizar de forma muy senciila entrando a www.anses.gob,ar

Una vez en el portal de ANSES, hay que bajar hasta el aparatado de "Accesos Rápidos" y seleccionar la opción "Mi Anses" destacada en color naranja.



CUIL ANSES

Luego se abrirá la habitual pantalla de registro en la cual deberemos colocar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social, que, si el beneficiario no la tiene, la podrá gestionar desde la siguiente página GENERAR CLAVE DE SEGURIDAD SOCIAL. Del mismo modo, aquellos que no conozcan (o no tengan a mano) el número de CUIL, el mismo se podrá adquirir en el enlace a continuación: CUIL ANSES

Así, una vez registrados en MI ANSES, nos vamos a la pestaña e "Terceras Entidades" y luego hacemos clic en "Consulta de Descuentos". En ese lugar los interesados podrán conocer si poseen descuentos de obras sociales, mutuales o cooperativas denominados "Cuota Social" o "Servicio Especial"

Luego, aparecerá una lista de terceros que todos los meses toman un porcentaje de nuestros haberes en contra prestación por un servicio determinado. Una vez que seleccionamos y hacemos "clic" sobre el/los ítem/s en duda, se abre un cuadro de detalles que incluye la siguiente información:

Nombre de la entidad

El código de descuento correspondiente a la entidad

Descripción del código

Mes y año del primer mensual de descuento

Importe total del crédito

Porcentaje del haber a descontar

Cantidad de cuotas pactadas

Cantidad de cuotas descontadas

Cantidad de cuotas restantes

Otra forma de averiguar si nos están descontando por servicios no declarados y no registrados en ANSES es llamado al 130 en horario de comercio a través de la opción 5 y después la opción 6.

El trámite de control también se puede hacer en forma presencial en cualquier oficina. Debido a la importancia de la problemática atado a las mejoras propuestas, para hacer este tipo de trámite no hace falta pedir turno con anticipación.

Una vez que tengamos esa información, podremos analizar los pasos a seguir. Por ejemplo, si la prestadora no está registrada, debemos reclamar en la Obra Social directamente para que hagan el trámite de declaración o bien coordinar otro medio de pago (sin descuentos).

Lo mismo sucede con los préstamos que entidades crediticias ofrecen a los jubilados. Si la empresa no está en los libros de ANSES, el pago se podría cancelar y los intereses luego los podría absorber el beneficiario.

Inclusive, si el jubilado o pensionado desconoce los descuentos (esto es más común de lo que parece), el damnificado podrá pedir la baja del pago en cualquier momento.



Paso 2 : Confirmar el descuento

Si por el contrario, el afiliado SI RECONOCE el descuento, deberá confirmar el pago para seguir accediendo a los beneficios ya sean crediticios, servicios especiales o prestaciones sanitarias.

El tramite de aceptación se puede por Internet, teléfono o personalmente.

Internet. Como explicamos anteriormente, hay que ingresar a MI ANSES luego seleccionar el botón "Terceras Entidades" y luego hacer "clic" en "Reempadronamiento Mutuales". En ese lugar, además conocer los detalles del descuento, también podremos confirmar el pago del mismo o su eventual interrupción o cancelación definitiva.

Por teléfono, hay que llamar al 130, marcar la opción 5, luego la 6 donde finalmente nos atenderá un operador que cancelará el pago por nosotros.

El trámite también se puede hacer en forma presencial en cualquier oficina de ANSES y tampoco hace falta turno.

ANSES QUE COBRO - Calendario Octubre



La ANSES recuerda las fechas cobro para los adultos mayores que cobran la mínima y también para aquellos integrantes del plan de ayuda de Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o Embarazo.

ANSES Fecha de cobro para AUH y Asignación de Embarazo

El miércoles 10 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado 3.

El jueves 11 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 4.

El viernes 12 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 5.

El lunes 15 no hay pagos por feriado nacional (Día del respeto a la Diversidad Cultural)

El martes 16 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 6.

El miércoles 17 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 7.

El jueves 18 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 8.

El viernes 19 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 9.

ANSES Fecha de cobro para jubilados y pensionados que cobran hasta de $9.816

El miércoles 10 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado 2.

El jueves 11 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 3.

El viernes 12 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 4.

El lunes 15 no hay pagos por feriado nacional (Día del respeto a la Diversidad Cultural).

El martes 16 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 5.

El miércoles 17 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 6.

El jueves 18 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 7.

El viernes 19 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 8.

El lunes 22 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 9.

ANSES Fecha de cobro jubilados y pensionados que cobran más de $9.816

El martes 23 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documentos terminados en 0 y 1

El miércoles 24 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documentos terminados en 2 y 3

El jueves 25 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documentos terminados en 4 y 5.

El viernes 26 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documentos terminados en 6 y 7

El lunes 29 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documentos terminados en 8 y 9

ANSES Fecha de cobro Becas Progresar

El miércoles 10 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documentos terminados 0 y 1.

El jueves 11 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminados en 2 y 3.

El viernes 12 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documentos terminados en 4 y 5.

El lunes 15 no hay pagos por feriado nacional (Día del respeto a la Diversidad Cultural)

El martes 16 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documento terminado en 6 y 7

El miércoles 17 de octubre cobran aquellos titulares que tienen documentos terminados en 8 y 9.

