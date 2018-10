COMPARTIDOS: 0

Muchas veces nos encontramos con trámites que demandan datos personales difíciles de conseguir.

Por ejemplo, cualquier operación básica en AFIP (por ejemplo, sacar un TURNO de consulta), tenemos que tener a mano la "Clave Fiscal" e inclusive para inscribirse en los registros del fisco hay contar con el número de "CUIT".

Lo cierto es que una buena cantidad de ciudadanos, a pesar de los avances en las tecnologías informáticas, todavía tienen problemas para acceder a estos códigos (CLAVE FISCAL, CUIT) y la culpa no es de ellos sino más bien de los sistemas que no del todo inclusivos.

La burocracia online también existe y lamentablemente no está al alcance de todos, como por ejemplo, los adultos mayores que no se llevan muy bien con la tecnología. Si bien desde los organismos del estado han intentado agilizar los pasos para alcanzar estos datos, muchas personas todavía están por fuera del sistema y no pueden realizar trámites importantes como la jubilación, el ingreso a un programa social o simplemente para declarar ganancias y evitar multas.

Sin embargo, todo eso a partir de esta semana, ya no va más. Fuentes oficiales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aseguraron a este medio que tanto la Clave Fiscal como el número de CUIT, se pueden obtener desde el celular a través de una simple series de pasos a seguir que no demoran más de 10 o 15 minutos como máximo.

Según reza un correo electrónico enviado a la prensa, esta semana la AFIP presentará nuevas tecnologías en su página oficial adaptadas para todo tipo de contribuyentes sin importar la edad que tengan y el grado de conocimiento en computación.

AFIP CUIT y CLAVE FISCAL ¿Cómo obtener ambos números de forma rápida?

Tan solo con el DNI y un celular con servicio de Internet, el interesado podrá acceder su CUIT para luego poder tramitar la Clave Fiscal en muy poco tiempo. En este punto, vale la pena aclarar que en caso de que se trate de una dirección comercial (que no coincida con el DNI), el interesado deberá tener al alcance la constancia de registro. Allí, solo con escribir número de documento, seguido del nombre (y apellido), fecha de nacimiento y país de residencia el intersado accede al CUIT en menos de dos minutos, para luego seguir con el otro tramite.

Una vez que la persona ya tenga su número laboral (CUIT), sacar la Clave Fiscal es muy fácil. A través de este sistema, también se podrá obtener la Clave Fiscal nivel dos (monotributistas) con el fin de que este tipo de contribuyentes pueda completar sus trámites (incluye facturación) desde el celular y en forma segura.

Por otra parte, las mismas fuentes aseguraron a El Ciudadano que las nuevas medidas de rápida y fácil accesibilidad, solo estarán disponibles para personas físicas y no para jurídicas.

Para conocer tu CUIT, ingresá al siguiente enlace: AVERIGUAR CUIT.

AFIP 2018 - ¿Qué es la clave fiscal?

En pocas palabras, la Clave Fiscal que otorga la AFIP es una contraseña necesaria para "Iniciar Sesión" en Internet y poder realizar trámites desde la comodidad del hogar o el trabajo. Gracias a este código, los contribuyentes podrán realizar acciones en forma segura desde cualquier dispositivo con conexión a internet. (Tablet, PC, Smartphone, etc).

AFIP 2018 - Blanqueo de Clave Fiscal

Si usted ya tiene Clave Fiscal pero se la olvidó, no se preocupe. La AFIP cuenta con un sistema de blanqueo eficaz que permite generar una nueva contraseña. Eso si, aquellos que restablezcan el código de acceso por internet el nivel de seguridad bajará clase a dos.

Si por el contrario, usted desea tener un nivel 3 de clave, el tramite de blanqueo, por el momento seguirá siendo presencial, respondiendo a necesidades relacionadas a la seguridad.

Aclaramos esto, ya que para algunos trámites muy importantes, es necesario tener nivel de clave 3. Sin embargo, son pocos los casos.

IMPORTANTE: Si el interesado ya tiene cargados sus datos biométricos, y necesita que dicha información clasificada siga en vigencia, también tendrá que realizar realizar el blanqueo presentándose en la dependencia. En caso contrario, si realiza el blanqueo por Internet, luego deberá acercarse a su dependencia para registrar nuevamente los datos biométricos. Más info: BLANQUEO CLAVE FISCAL

AFIP Monotributo 2018 - ¿Cómo facturar en forma electrónica?

Claramente, la AFIP está buscando flexibilizar y facilitar el uso de herramientas para realizar trámites por Internet. En el caso de los monotributistas, el beneficio más sobresaliente es que van a poder facturar en forma electrónica.

Al principio, la facturación electrónica era de carácter obligatorio para personas de altas categorías, pero a partir de esta semana, la obligatoriedad será para todos.

Esta modernización en el proceso de facturación, le permite al fisco contar con datos en tiempo real, tanto en las boletas emitidas como recibida.

Lo cierto es que en los próximos días, todos los monotributistas deberán armar sus facturas electrónicas en la página oficial de AFIP que dejamos a continuación:



AFIP 2018 - Monotributo - Consejos útiles para confeccionar una factura electrónica

• Comprender el sistema de recategorización: por estos días, los monotributistas tienen 2 fechas por año para estudiar su situación y recategorizarse. Si se sobrepasan los parámetros de la categoría registrada, o si se contara con pruebas de que los consumos no coinciden con la condición de su categoría, AFIP recategorizará de oficio y en forma automática.

• Chequear los límites: Son trámites que se realizan a mitad de año y al final. Es muy importante controlar la facturación mes por mes ya que debe compararse con el año anterior entero en base a la tabla de montos (topes) anuales.

• Estar al día: para eso es primordial entender las reglas sobre las que se sostiene la ley fiscal en Argentina. No poseer datos contables actualizados por deudas, nos impedirá entender el panorama completo sobre nuestra situación económica. En otras palabras, no deberle plata a la AFIP, es lo primero para no perder dinero en multas e intereses.

• Recordar y anotar las compras y gastos de la empresa. Es uno de los errores más comunes teniendo en cuenta que muy poca gente lleva el control personal de su negocio. Ahora AFIP puede agilizar este recordatorio ingresando información sobre facturación a proveedores y prestadores. Estos parámetros no tienen incidencia en las tablas finales, pero la herramienta sirve (y mucho) para estudiar y comprender todo tipo de información para poder justificar correctamente los consumos propios.

• Controlar todo.es imprescindible llevar un control de los gastos de tarjetas de crédito y débito, colegios privados, expensas, viajes al exterior, compra de divisas, compra de bienes registrables, pago de cuotas, etc. Por otra parte, es importante justificar todos los gastos generados por y para la empresa.

• No equivocarse en el armado de los comprantes electrónicos. Antes de guardar los cambio debemos prestar gran atención ya que luego no podrán ser modificados sobre el mismo documento. Por eso, es importante llenar cada campo con información personal (y de clientes) bien controladas.

• Pagar en tiempo forma: especialistas consultados por El Ciudadano, aconsejan cumplir con los aranceles antes del vencimiento tiempo para evitar penalizaciones recargos y actualizaciones "indeseadas".

• Solicitar ayuda desde plataformas virtuales: actualmente hay programas especializados en registro contable online disponibles en forma gratuita. Los mismos sirven para ordenar, comprender, integrar y actualizar los datos en forma automática (si así ud lo desea) contable y fiscal, teniendo en cuenta los requerimientos que la ley actual establece.

• Nunca descartar la documentación fiscal: los contadores que colaboraron en el armado de esta nota periodiística recomiendar conservar todo tipo de documentos por 5 años, como mínimo.



AFIP Mis Aportes: ¿Cómo consulto mis aportes en linea sin clave fiscal? (Trabajo en blanco)

El Servicio “Trabajo en Blanco” es una opción que está disponible en la web (afip aportes en linea) que puede ser usada por contribuyentes en relación de dependencia que integren el SIPA (Sistema Integrado Provisional Argentino).

Para conocer si nos están aportando o no, el trabajador tiene dos vías para obtener el mismo dato, sin necesidad de contar con Clave Fiscal.

Pagina oficial AFIP: Dentro del listado de consultas básicas "Sin Clave Fiscal”, el interesado podrá saber el estado laboral registrado y además si se encuentra "en los libros" del fisco. En caso de no estar, recomendamos consultar con un abogado laboralista.

Home Banking: Por ley, todos los servicios bancarios electrónicos deberían tener habilitada la opción relacionada a la remuneración. Para que esto sea posible, la empresa deberá estar homologada en AFIP

AFIP Formularios: ¿Cómo descargar e imprimir los formularios?

La página oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), nos ofrece la oportunidad de imprimir las presentaciones desde la computadora.

Una vez terminado el proceso, deberás hacer click en la opción imprimir (tiene un dibujo de una impresora) y listo. Esta alternativa no tiene límites de horario y está disponible los 365 días del año.

Otro beneficio es adelantar el trámite, llenando en forma dirécta la información del formulario para luego imprimirlos en formato PDF para luego llevarlos completos a las oficinas de AFIP correspondientes. Este simple paso nos ahorrará tiempo en el proceso presencial.

Más información en el siguiente link: IMPRIMIR AFIP FORMULARIOS

Ver video explicativo: ejemplo: formulario 4550 AFIP