Jaraba de Palo se retira de la música

COMPARTIDOS: 0

Ya no le parece todo bonito a Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, quien anunció que, después de 20 años, se retira de la música.

“Yo soy músico. A mí me gustaría decir 'me piro' y ya está, pero eso no puedo hacerlo. No sería honesto. Hemos estado 20 años a tope y, ahora, simplemente tengo ganas de desconectar y hacer otras cosas. Seguiré tocando, pero no tendré la obligación de hacerlo profesionalmente”, explicó en una entrevista el artista, que además aclaró que el retiro no tiene que ver ni con “falta de inspiración” ni con el cáncer de colon que le diagnosticaron en 2015.

Antes de despedirse de los escenario Jarabe de Palo realizará un gira que ya comenzó en la ciudad española de Alicante en la que presentará su último disco Jarabe Filarmónico.

ESCUCHÁ UNO DE LOS HITS DE JARABE DE PALO