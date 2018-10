Iguacel explicó que la cuota extra de gas será de $90

foto

El secretario de Energía, Javier Iguacel, estimó esta tarde en 90 ó 100 pesos el plus que deberá pagar cada usuario de gas para compensar a distribuidores por el impacto de la devaluación, aunque dijo que el gobierno está "abierto" al diálogo para escuchar propuestas.

En una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda, Iguacel dijo que serán 24 cuotas y justificó la decisión, al tiempo que dijo que está previsto en la ley y en los contratos.

"Los contratos y la ley dicen que los distribuidores no deben ganar ni perder, solo son intermediarios y como no saben lo que se va a consumir, no pueden anticipar las compras", estimó el funcionario.

Indicó que las distribuidoras "como mínimo deben comprar el 50 por ciento y lo deben hacer a precios competitivos" y agregó que "los contratos son claros, se facturará el precio del gas al tipo de cambio que corresponda".

"Como las diferencias fueron muy grandes, el impacto iba a ser muy grande, entonces propusimos que se fijen 24 cuotas", señaló Iguacel.

Por otra parte, indicó que "el 70 por ciento de los hogares que tienen gas, en promedio, con los precios actualizados va a tener un valor mensual promedio de 700 pesos".