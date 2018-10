Se realizó la Expo Sueños de Primavera

COMPARTIDOS: 0

Ayer a la tarde, en el Club Hípico de Mendoza, se realizó la Expo Venta Primavera - Verano 2018, Sueños de Primavera, organizada por Natalia Garipoli Modas.

El evento inició a las 16, y en minutos nada más se colmó de gente que no solo recorrió cada stand, sino también disfrutó de una tarde de té y espectáculo, a cargo de Matías Zambroni.

Sueños de Primavera, le ofreció al público desde indumentaria, hasta vitrofusión. Entre las marcas presentes, estuvieron: Arte y Mate Artesanías, Decco & Glass Vitrofusión, Lorena Fusari ambientación y organización de eventos, La vida es bella decoración de eventos en general, Just aceites terapéuticos, Fashonist accesorios, Vitnik indumentaria deportiva, Orfin joyas, Clau et moi pañuelos q enamoran, Sheila make up, Maite estética de manos, Trazado vinos, Luna Mía jabones, inciensos y perfumes artesanales, Natalia Garipoli Moda, SARAH ropa para los más chiquitos, y Mr Hops, el stand cervecero de Maipú, que se encargó de refrescar la tarde.

La organizadora y diseñadora, con más de 6 años de trayectoria en producción de eventos, aseguró que se trató de una reunión de pequeños y grandes emprendedores con ganas de crecer, y con amor por lo que hacen. Muchas de las marcas presentes no cuentan con un local, por eso esta, como otras, es una forma de dar a conocer sus productos.

Un poquito de lo que fue el show de Matías Zamborni en la Expo