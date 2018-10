Festejamos los 25 años del primer show de Michael Jackson en Argentina, y se celebra el Día Nacional del Estudiante Solidario. Hoy La Coope te cuenta todo esto y mucho más

- 1948: Nace Johnny Ramone (de nombre real John Cummings), en Nueva York (Estados Unidos). Guitarrista y cofundador de los Ramones. Donde militó desde 1974 hasta el final del grupo en 1996. Murió en 2004.

- 1985: en Honolulú, Hawái. Nació Peter Gene Hernández, conocido como Bruno Mars, es un cantante, compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense. Mars comenzó a crear música desde una edad muy temprana y actuó en muchos escenarios de su pueblo natal a lo largo de su niñez realizando imitaciones. Se graduó de la escuela secundaria y se mudó a Los Ángeles, California para proseguir con su carrera musical.

- 1988: ‘Dark Side Of The Moon’ de Pink Floyd finalmente abandona el Billboard's Hot 200 luego de estar un récord de 741 semanas desde 1973. Sí, 15 años en el ranking.

The Dark Side of the Moon fue altamente aclamado por la crítica y está considerado un trabajo seminal en la historia del rock, con muchas listas y rankings considerándolo entre los mejores álbumes de todos los tiempos y continúa siendo el álbum más popular de la banda tanto entre sus seguidores y como con la crítica especializada.



- 1993: Michael Jackson debuta en Sudamérica en el primero de los tres shows en Argentina. El público argentino tuvo la posibilidad de ver al cantante en el estadio de River Plate.



Cada 8 de octubre se recuerda el Día Nacional del Estudiante Solidario. Esto es en homenaje a los nueve alumnos y la docente de la Escuela ECOS que perdieron la vida después de un accidente mientras regresaban de una actividad solidaria en la provincia de Chaco, en 2006.