El Gobierno Nacional presentará esta semana una nueva línea de prestamos PROCREAR a través de ANSES. Además, con el fin de reactivar el sector de la construcción y aliviar el déficit habitacional, también regresan los créditos UVA,a través de la Seguridad Social.

De esta forma, Mauricio Macri buscar recobrar la confianza en la clase media que sueña con una casa propia y hoy no puede afrontar los aumentos del alquiler. A raíz de la crisis cambiaria y el aumento del dólar, muchos créditos tomados entraron en baja y produjo mucho malestar en aquellos que ya estaban esperanzados con la posibilidad de ser propietarios.

En consecuencia, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el marco de su última rendición en la Cámara de Diputados, ofreció detalles sobre estos nuevos créditos de ANSES y dijo que “se están analizando medidas de impulso al desarrollo de vivienda social y al crédito hipotecario”.

"Se va a trabajar con el Banco Nación y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para que liciten fondos y que los bancos presten en UVA a buena tasa", indicaron las fuentes. En este sentido,se prepara una línea de financiamiento a través de la Anses.

El paquete de medidas incluye nuevas líneas de crédito y seguros de caución para desarrolladores de viviendas, y la conformación de Fondos Comunes de Inversión Cerrados para la Vivienda, principalmente respaldados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y administrados por el Procrear.

ANSES - Detalles de los nuevos créditos PROCREAR y préstamos UVA

- Para que mucha gente pueda acceder a esta nuevos préstamos, el gobierno firmará un acuerdo con los bancos para que el costo de la UVA no supere el 10% del coeficiente de variación salarial con el fin de que solo se actualice cuando los niveles de inflación no sobrepasen ese techo. De esta forma, de confirmarse el pacto con las entidades bancarias, mucha gente con sueldos bajos podrá tomar el préstamo de vivienda. SEGUROS DE CAUCIÓN - Por otra parte, el anuncio de Macri también incluirá el lanzamiento de una nueva línea de financiación con seguros de caución para inversores habitacionales. Así, se espera que se conformen Fondos Comunes de Inversión Cerrados solo para la compra o construcción de casas que estarán respaldadas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Estos planes serán administrados por el plan PROCREAR que estará bajo la tutela de Ivan Kerr, secretario de Vivienda. Sin embargo, la entidad que se encargará de la evaluación y aplicación de los créditos será el ANSES que ya tiene los registros de todos aquellos que se postularon por primera vez.

CESIÓN DE TIERRAS FISCALES. Finalmente, los anuncios también incluirán la cesión de un grupo de terrenos e inmuebles públicos en desuso para que los pueda aprovechar la gente. Esto se logrará vía Agencia de Administración de Bienes del Estado.

ANSES TURNOS - ¿Cómo hacer el trámite para sacar un crédito hipotecario en ANSES?

Primero que nada, es importante informar que los créditos para vivienda todavía no fueron anunciados y por eso, por ahora, no están disponibles. Aquí, la pregunta que surge es "¿Cuándo abren las inscripciones para el nuevo PROCREAR?. Si bien todavía no hay fecha confirmada, fuentes oficiales aseguraron que el programa "está muy avanzado" y que "probablemente la semana que viene estarán disponibles en la página oficial de ANSES en el recuadro de PRESTAMOS.

Como la demanda para este tipo de créditos de ANSES es tan grande, El Ciudadano te recomienda que guardes esta nota e ingreses al siguiente sitio: ANSES PROCREAR PRESTAMOS para que puedas "adelantarte" en la fila de consultas. Se espera que cerca de 400.000 argentinos busquen asesoramiento para los nuevos créditos de ANSES para viviendas.

Sin embargo, para no perder tiempo, antes de entrar en el link azul anterior, es importante reunir la documentación necesaria con anticipación.

¿Cuál es la documentación obligatoria para sacar un préstamo ANSES?



Primero y principal, todos aquellos interesados en adquirir o construir una vivienda, tienen que actualizar el DNI (tarjeta si, libreta verde no) y tener CBU (Clave Bancaria Única) a mano. Esta clave se puede consultar en todos los cajeros automáticos de la red Banelco y Link.

Después, a través de la cuenta en MI ANSES, se podrá completar el trámite. Aquellos que no tengan clave (usuario y contraseña), podrán gestionarla en el sitio a continuación: GENERAR CLAVE ANSES

Finalmente, solo resta pedir una cita presencial. Esta se puede solicitar llamando al 130 (teléfono fijo o celular) que es gratis y en donde un trabajador de ANSES no informará sobre los montos que cada uno tiene disponible. Otra forma de pedir turno es a través de la página oficial de ANSES.

Una vez iniciada la sesión, se deberá actualizar la información personal y de contacto (correo electrónico, celular y lugar de residencia). El icono para renovar estos datos, se ubica en el margen superior derecho de la pantalla Mi ANSES.

Para finalizar con la solicitud, hay que hacer entrar en la opción "Créditos" > "Quiero mi Crédito" desde el menú en el costado izquierdo del sitio. Allí hay que leer y aceptar las condiciones del préstamo. Finalmente, con el DNI en mano, el programa nos va a solicitar algunos datos que allí aparecen y listo.

IMPORTANTE: Por el momento, solo se pueden pedir evaluaciones crediticias para CREDITOS ANSES (Jubilaciónes, pensiones y Asignaciones AUH). Sin embargo, en breve estarán disponibles las líneas de financiamiento hipotecario del nuevo PROCREAR.

ANSES CRÉDITOS - ¿Qué son los prestamos PROCREAR?



Según fuentes oficiales de ANSES, PROCREAR forma parte de políticas públicas federales que tiene como fin que las familias argentinas tengan la felicidad y la tranquilidad de acceder a su casa propia con un crédito hipotecario accesible.

La idea es que los ciudadanos puedan acceder a la vivienda a través de un crédito hipotecario accesible mediante un sistema transparente, donde los recursos estén puestos en llevar soluciones a quienes quieran hacer el esfuerzo para obtener su primera casa.

La llegada de procrear al Plan Nacional de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda permite abordar esta temática ahora sí en todo su conjunto. Responde a un proceso natural y lógico para facilitar el acceso a la casa propia a los argentinos de forma más clara.

Si bien son muchas las familias que accedieron a este tipo de créditos, aún falta mucho por hacer.

En nuestro país el déficit habitacional es uno de los grandes temas postergados que afecta a más del 25% de los hogares.

Con el objetivo de impulsar y de potenciar el crédito hipotecario en nuestro país, trabajamos para ofrecer a cada familia una solución que se adapte a sus necesidades.

De esta forma, nace ProCreAr Solución Casa Propia, un programa que combina crédito hipotecario, ahorro de las familias y una bonificación del Estado nacional, en un esquema de cooperación entre el Estado y los bancos que posibilitará que miles de familias trabajadoras accedan a su primera casa.

Esta nueva solución permite la compra de una vivienda nueva o usada, con créditos accesibles, cuotas iniciales bajas y plazos de pago de hasta 20 años.

Está destinada a quienes hoy alquilan y quieren alcanzar su casa propia en cualquier parte del país.

El acceso al programa es por medio de un sistema de puntaje objetivo y transparente, que priorizará a las familias que más lo necesitan.

Solución Casa Propia viene a sumar una alternativa de crédito a las líneas que siguen en marcha: la adquisición de viviendas en uno de los 70 emprendimientos urbanísticos que desarrolla ProCreAr y la generación de lotes con servicios en ciudades de todo el país.

ProCreAr es un programa equitativo y sostenible, porque se accede a través de un sistema basado en variables objetivas y por ser un modelo de cooperación entre el sector público y el sector privado.

Si ya estoy pagando un préstamo Argenta, ¿puedo pedir otro Crédito en ANSES?

Muchos interesados, ya cuentan con un préstamo Argenta previo (lo están pagando y les quedan cuotas) y no saben si pueden pedir otro adelanto, bajo esta nueva línea de prestamos.

Lo cierto es que se pueden pedir créditos en simultáneo. Eso sí, hay que tener en cuenta que las cuotas (en total de los dos prestamos) no superen el 30% de los haberes mensuales que se perciben a la hora de iniciar el trámite.

ANSES - INFO IMPORTANTE - CRÉDITOS

Los créditos Argenta son parte del pasado y ahora llegan los Créditos Anses. Esta nueva línea de préstamos, está destinada a jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo.

En la siguiente nota , el "paso a paso" para acceder a los nuevos beneficios que otorga ANSES y la respuesta a las dudas más frecuentes de los interesados.

ANSES - INFO IMPORTANTE - FECHAS DE COBRO OCTUBRE (Lugar y Fecha)

La semana pasada, desde la oficina de comunicaciones de ANSES, presentaron a la prensa la lista de pagos para esta semana.

Jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH que tengan DNI terninados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5 cobrarán del 8 al 12 de octubre.

ANSES - 15 MIL CHICOS SE PUEDEN QUEDAR SIN AUH

Por desidia o falta de información, muchos beneficiarios de la AUH podrían dejar de cobrar el 80% del monto que hoy perciben.

Además, en esta nota más info: ANSES cuando cobro (fecha de cobro), ANSES dónde cobro, liquidación SUAF y todo lo relacionado a los nuevos Créditos ANSES.

ANSES - BONO NAVIDEÑO 2018 - ¿Cuánto van a pagar y quiénes no lo van cobrar?



Desde hace un tiempo ANSES entrega un bono extra para que los ciudadanos más vulnerables le puedan hacer frente a la crisis económica (Inflación y devaluación)

El primer pago se efectuó en diciembre (para todos) y tuvo un monto de $1200. El segundo pago será en diciembre por un total de $1500. Este último fue bautizado como "bono navideño" y solo lo van a cobrar los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Así, no cobrarán el beneficio aquellas personas que pertenzcan a los siguientes programas: