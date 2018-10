Una madre pide ayuda para que la obra social cubra la enfermedad de su hija

Soy Patricia, tengo dos hijas gemelas, Martina y Francesca Ardoino, que tienen 5 añitos, y son dos personitas maravillosas. Vivimos en Escobar, Provincia de Buenos Aires. Martina tiene hipoacusia, por eso va a un jardín especial en Palermo, a 100km de casa y tiene que movilizarse en combi. La obra social, IOMA, no está cubriendo en su totalidad el traslado que necesita y por eso necesito que me ayuden con su firma.

Desde principios de agosto Martina (afiliada 1317023737/04) no está yendo al colegio porque no podemos pagar la combi. El costo del traslado es de 37.000$ por mes, y luego de mil vueltas y de presentar infinidad de veces todos los papeles, no autorizan más que 10.000$. Nosotros no tenemos ese dinero, pero es su derecho ir al colegio, por eso no vamos a rendirnos hasta lograr nuestro objetivo.

Si Martina no va a la escuela, se esfuman las posibilidades de una mejor calidad de vida, de una mejor integración con sus pares, de poder aprender y tener la vida que se merece y anhelamos para ella. De seguir así, el colegio no le va a renovar la vacante porque no puede ir. A su corta edad, su derecho a una educación y a la igualdad de posibilidades se cierran por culpa de la desidia, de la burocracia, de la falta de responsabilidad de la mayor obra social de la Provincia de Buenos Aires.

Les pedimos nos ayuden con su firma a que IOMA cumpla con sus obligaciones y cubra en su totalidad el transporte escolar de Martina. No pedimos más que eso, que no le dé la espalda a una pequeña de 5 años que no pierde jamás su sonrisa, a pesar de todo.

Para ayudar a Martina con las firmas, podes hacerlo acá