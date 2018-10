Casanello y Ercolini, dos figuras de una caliente Justicia federal

Por unas horas estuvieron entre los mendocinos dos hombres de la Justicia argentina que han tenido y tienen un rol protagónico en los hechos más duros que que ha vivido el país en la última década. Uno, Sebastián Casanello, arrastrando sospechas de cierta mansedumbre con todo lo que produjo la administración del kirchnerismo. El otro, Julián Ercolini, llevando a los estrados judiciales para que sean juzgados por la causa Los Sauces Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Florencia y Máximo, más 23 acusados y procesados por este tema

El Ciudadano mantuvo un diálogo con ambos que deja en claro que son diferentes caras de una misma moneda, la Justicia de nuestro país, como para entender por qué nuestro Poder Judicial está tan resistido como cuestionado.

No opinó de la absolución de Menem y defendió sus lazos K

Casanello dijo en forma tajante que “él no habla con la prensa”. A pesar de eso, El Ciudadano le preguntó cómo veía el cúmulo de causas por corrupción que deben enfrentar empresarios y funcionarios del anterior gobierno. Entonces, el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la CABA, dijo: “Yo no llevo adelante estas causas. Por eso y en general sobre los procesos que están en trámite no doy opiniones. Porque están en investigación y deben mantenerse en reserva”.

Acerca de la absolución del ex presidente Carlos Menem por la causa de la venta de armas a Croacia y Ecuador, el cuestionado juez federal respondió: “En realidad debo ser prudente a la hora de opinar sobre otros juicios y fallos. Siempre es mi conducta en esto. Solo hablo de las causas que llevo adelante (¿?) y las resoluciones que tomo en mi juzgado”.

Ante sus afirmaciones le consultamos sobre uno de los temas más duros de los que debe enfrentar en estos tiempos. La causa que lo tiene como querellante de Eduardo Miragaya, a quien acusa de haber inventado que él fue confidente de la entonces presidenta Cristina Kirchner, con quien se reunía en Olivos. El objetivo era apartarlo de su investigación sobre el dinero K y Lázaro Báez. Inclusive, por éste último, Casanello denunció también al abogado de los hijos de Báez, Santiago Viola.

Por todo esto, el juez explicó: “Estoy solicitando profundizar esta causa con más declaraciones indagatorias, porque hay más implicados. Sucede que esta es una verdadera operación con una gran mentira que buscó ensuciar mi buen nombre y honor. Por suerte ha quedado demostrado que esto es mentira. Por eso me concentro en mi trabajo cotidiano e intento hacer a un lado estas operaciones que, lamentablemente, corren paralelas a nuestro trabajo”, concluyó.

Cristina, sus hijos y 23 acusados a juicio por la causa Los Sauces

El otro magistrado que fue entrevistado por El Ciudadano, el juez a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 de la CABA, Julián Ercolini, quien sobre una de las causas emblemáticas de la investigación judicial contra la corrupción, como la de Los Sauces, detalló: “Sobre este tema le confirmo su elevación a juicio., una acción que llevé adelante esta semana con la firma del abultado expediente que recalará en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5 de Buenos Aires. Por lo tanto, en las próximas semanas se plasmarán las audiencias de juicio dispuestas”.

En otro tramo de sus breves declaraciones, Ercolini confirmó “el procesamiento de Cristina Kirchner y sus hijos, Florencia y Máximo”. Así mismo, y refiriéndose a la complicada investigación que ha implicado esta causa, dijo: “No he tenido trabas en sí en el accionar procesal. Sí he tenido trabas para obtener información, algo que por supuesto uno espera, máxime teniendo en cuenta una causa de este tipo. Pero bueno, ya estamos en la etapa más importante como es el proceso final que implica el juicio propiamente dicho”.

Finalmente, aclaró que “la senadora Cristina Fernández de Kirchner está procesada, pero no se ha solicitado su desafuero en esta causa. Le debo aclarar que aun así deberá enfrentar el juicio que incluye a 23 procesados que esperan ser juzgados”, remarcó Ercolini.

El Ciudadano estuvo frente a dos jueces federales, símbolos de una Argentina convulsionada, contradictoria y con serios problemas institucionales a los que se quiere solucionar y ordenar. El mejor ejemplo de lo dicho, es el juez Casanello, que respondió en forma esquiva cada pregunta y mostrando el rostro de una persona que carga temores por el duro pronunciamiento ciudadano a sus acciones. Y por otro lado el juez Ercolini, quie contra reloj y todas las presiones se ha transformado en el primer magistrado en llevar a juicio a los Kirchner en la causa símbolo de la corrupción. Aquella asociación ilícita creada por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner en 2006, como Los Sauces SA, con la cual se lavaron miles de millones de pesos producto de operaciones de coimas, entre otros ilícitos.

Daniel Gallardo – Periodista de Diario El Ciudadano