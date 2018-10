Alfredo Cornejo: “Estamos reconstruyendo todo el aparato estatal”

COMPARTIDOS: 0

El Gobernador Alfredo Cornejo asistió a la cena por el día del trabajador vial, organizada por la Dirección Provincial de Vialidad. Estuvieron presentes el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; el administrador general de la DPV, Oscar Sandes, y trabajadores viales. Además, los discursos se transmitieron en directo con las celebraciones que se hicieron en el departamento de San Rafael.

“Se puede hablar mucho pero lo importante son los hechos, y si bien la palabra tiene sentido, los hechos hablan por sí solos. Cuando era candidato a Gobernador se dijo que veníamos a privatizar el Estado y ahí incluían a Vialidad Provincial. Esos son los mismos que por acción o por omisión vaciaron la empresa y la dejaron en un Estado crítico, donde sus empleados se miraban la cara porque no tenían un repuesto para la máquina o no tenían herramientas, y por lo tanto tampoco tenían muchas ganas”, sostuvo el Gobernador al comenzar su discurso.

Cornejo remarcó que “estamos reconstruyendo todo el aparato estatal, en un contexto de dificultades”. Y agregó: “Lo estamos haciendo bastante más acelerado de lo que yo pensaba y hemos encontrado en cada sector que la gran mayoría de los empleados del sector público quiere cumplir bien sus tareas”.

El Gobernador puntualizó en el caso de la Dirección Provincial de Vialidad: “Hoy esta empresa ha sufrido, en el buen sentido, la capitalización más grande que haya tenido en los 35 años de democracia. Hay 70 máquinas nuevas y con un buen funcionamiento hemos recuperado otras que estaban en desuso, entre ellas una muy cara que estuvo prácticamente toda su vida útil en desuso y la hemos recuperado”.

El mandatario remarcó, además, que “hay 17 mil kilómetros de caminos en la provincia de Mendoza, es una de las más grandes de nuestro país. Todos esos caminos son competencia y jurisdicción provincial. También está el mantenimiento que le hacemos a algunas rutas nacionales que son de otra jurisdicción”.

“Hemos reparado más de 4500 kilómetros en 2 años y diez meses, sabemos que nos queda mucho por hacer y sabemos lo importante que es la tarea de Vialidad”, destacó Cornejo, al tiempo que citó algunos ejemplos como “que hay gente que no puede llegar a la escuela de La Jaula, de mi tierra de San Carlos si no es por Vialidad, sabemos que hay lugares y parajes inhóspitos donde hay puesteros haciendo Patria, y que no pueden producir si no es por Vialidad”.

“Vialidad Provincial es el brazo de la economía de nuestra provincia, Lo hemos recuperado con administración eficaz, con exigencias, premiando al buen empleado con ejemplos pero también invirtiendo en esta empresa”, sintetizó el Gobernador mendocino.