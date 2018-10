COMPARTIDOS: 0

La actriz argentina de 23 años de edad parece que encontró el amor en los brazos de un morocho, a poco de haberse separado Joaquín Furriel de 43 años.

Resulta ser que Dominici fue fotografiada en Las Vegas, Estados Unidos, en los brazos no sólo de un varón, sino que estaba a los besos con él.

Las imágenes salieron a la luz en el programa Confrontados ya allí, los panelistas explicaron que la fecha de partida a ese país, en el nombrado viaje, fue posterior a la de la filmación del último film en el que la morocha de ojos verdes participa, llamado “Sangre Blanca”. Quiere decir que algún motivo particular, llevó a Dominici a viajar a Las Vegas. La razón ¿será el esbelto morocho con el que estuvo a los besos?

Eva De Dominici a los besos en Las Vegas

Eva de Dominici y Joaquín Furriel

Cabe recordar que la actriz de la tira “Patito Feo” y la película “No Dormirás”, se separó de Furriel en el pasado mes de agosto.

Joaquín Furriel y Eva de Dominici estuvieron de novios durante dos años y medio. Al día de hoy mantienen una relación de amistad en muy buenos términos.

La vez pasada en el programa de Mirtha Legrand, Dominici había dicho en torno a Furriel: "Siempre va a ser una persona importante para mí, a veces hablamos”.

Dominici estuvo en la mesa de Mirtha el pasado 23 de septiembre y también explicó en base a su ex relación con el actor argentino de "Sos mi hombre" que: "Nosotros no nos peleamos, no hubo conflicto, fue una decisión que tomamos. No nos vimos, pero hablamos hace un ratito".

"Con Eva nos queremos muchísimo, está todo perfecto entre nosotros en ese sentido y ya hace un tiempo que estoy solo. Está bueno", dijo Furriel por su parte en otra ocasión, invitado al programa de Mirtha.

Lo que todos nos preguntamos, en base a estas nuevas fotos es: ¿es un “huesito” de Eva de Dominici o encontró un nuevo amor en su vida?

Eva en charla con Ciudad, reconoció que “Es un buen momento para mí. Estoy valorando las oportunidades que tengo. De repente viajo un montón y estoy agradecida con la vida y la gente que tengo. Trato siempre de ver el vaso medio lleno".