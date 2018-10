COMPARTIDOS: 0

Uno de los periodistas deportivos más polémicos que tiene la Argentina es Flavio Azzaro, declarado hincha de Racing Club.

Resulta ser que el picante de Azzaro estuvo presente en un debate donde se habló de sexo y contó una perlita o tip suyo relacionado con la intimidad del acto sexual entre el hombre y la mujer.

El racinguista, opinó sobre las diferencias fisiológicas del hombre y la mujer, en lo referido al tiempo de duración del acto sexual y como extender el mismo en caso de los varones.

El curioso y llamativo método de Flavio Azzaro desató risas en todos los presentes.

El periodista dijo en Online: “Al hombre le resulta más fácil terminar que a la mujer, entonces va especulando ‘si terminó, si terminó, si terminó’. Lo va midiendo para llegar a que la mujer termine. Si fuera por el hombre, son 10 segundos”.

El polémico ex panelista de No Todo Pasa, reveló ante la mirada de los presentes que su técnica consiste en un ejercicio mnemotécnico de distracción y dijo: “Formaciones de Racing no falla nunca. Campagnolo, Vitali, etcétera. No falla nunca”.

La biografía de Flavio Azzaro

Nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1985. es un confeso hincha de Racing y periodista deportivo argentino.

Sus orígenes en el periodismo deportivo se remontan al año 2005, en el programa radial llamado “Identidad Racinguista”.

Su salto a la fama entre los comunicadores del deporte llegaría entre los años 2013 y 2015 al integrar el programa “El Show del Fútbol”.

El racinguista conduce actualmente un programa radial llamado Azzaro al Horno (en Radio Latina) y otro con el mismo nombre en Canal 26 todos los domingos al mediodía.

Integró el panel de No Todo Pasa en TyC Sports desde enero 2017 hasta julio 2018.

