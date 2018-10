DAN: el mendocino que quiere caminar por Abbey Road

COMPARTIDOS: 0

Luego de recibirse de productor en la Universidad de San Luis, en 2014, Diego Navarro (DAN) se puso a buscar pasantías en Estados Unidos. “Lo que conseguí, más que pasantías, fue unas clases de producción musical avanzada en Bostón. Al tipo le gustó como laburaba y me terminó dando trabajo como pasante”, recordó en una entrevista con El Ciudadano el músico sanmartiniano.

Después de unos meses trabajando en la ciudad estadounidense, se contactó con el gran Gustavo Santaolalla, con quien también trabajó durante un tiempo. “Estuve laburando con él dos meses, en su estudio de Los Ángeles. Estuve justo en la etapa de grabación del tema de la Copa Ámerica y además ví proyectos grandes como la grabación de un disco del guitarrista de La Bersuit y de uno de Eruca Sativa”, confesó DAN.

Más allá de estas experiencias, quizás lo que más influenció en la pujante carrera musical del artista mendocino fue un consejo del mismísmo Santaolalla. “Una vez, en un asado, se armó un fogón y todos empezaron a cantar temas, y yo tenía todos temas en inglés. Entonces, el tipo (Santaolalla) cae y me dice: ‘Tocate un tema’. Yo toqué un tema en inglés y me dijo: ‘Me gusta tu voz, me gusta la rasposidad que tiene, pero ¿Por qué cantás en inglés?’. ‘Y, porque estoy acostumbrado’, le dije. ‘¡No!, animate a cantar en castellano’, me dijo. Eso fue algo que me disparó un poquito a ponerme a componer en español. Y esa es la historia de por qué escribí todo un disco en castellano”, comentó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-4-17-30-10-bife-enfrenta-al-patriarcado-con-buena-musica

Del disco del que habla Diego Navarro es Desigual, un álbum en el que canta, hacé los coros, toca el teclado, el bajo y también la guitarra. “He hecho todo yo menos la batería, que la toca Bruno Simionato”, aseguró.

“En cuanto a lo musical, el disco tiene una estilo más folk. No sé si llamarlo indie, porque no pisa mucho de ese lado, va más por el country, el soul o el blues. Tiene mucho blues. Es un sonido mucho más norteamericano, se podría decir, aunque también está relacionado con el pop, que me gusta mucho”, dijo el sanmartiniano que hoy lanzará en Youtube Momentos, el primer adelanto del álbum con el que buscará llegar a los estudios de Abbey Road.

“Voy a subir ese tema y otro más, que todavía no defino cual es, porque me han pedido dos canciones para poder participar de un concurso en el que seleccionan bandas o solistas y el premio mayor es un contrato para grabar en Londres, en el estudio de Abbey Road. Ví que se había extendido el plazo de inscripción hasta el 16 de octubre y no tenía los temas muy terminados, pero dije: ‘Bueno, ya fue, me anoto’, porque con el disco me siento bien”, se entusiasmó el multiintrumentista que también toca el teclado en las bandas Sin Precinto y Consuelo and The Cats.

El primer paso de Diego Navarro hacia el estudio londinense donde alguna vez grabaron The Beatles es ser “preseleccionado” por el público en una votación online. En caso de superar esta instancia, deberá viajar a Buenos Aires y tocar ante un Jurado que decidirá si el artista está a la altura del primer premio. Igual, hay “premios consuelo” como grabar el álbum en un estudio nacional. Pero, después de haber visto de cerca grandes proyectos y de haber trabajado con Santaolalla, DAN no se conforma con segundos lugares y aseguró: “Lo que me interesa es el primero, lo que me interesa es Abbey Road”.