Nació el músico argentino Ale Sergi y se celebra el Día Mundial de James Bond. Hoy La Coope te cuenta todo esto y mucho más.

- 1947: en Dunston, Reino Unido. Nació Brian Francis Johnson De Luca, cantante británico conocido por ser el vocalista de AC/DC.

Su primer álbum como vocalista de AC/DC fue Back In Black. Tenía una voz innovadora en las bandas de rock de aquella época. Está situado en el puesto número 39 en la lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos de la revista Hit Parader.​ En 2016 le diagnosticaron problemas auditivos, y se vio obligado a abandonar su carrera como vocalista de forma indefinida.

- 1955: en Buenos Aires. Nació David Lebón. Músico guitarrista y multiinstrumentista de rock argentino. Formó parte de grupos trascendentales del rock argentino como Pappo's Blues (bajo y guitarra rítmica), La Pesada del Rock and Roll (guitarra), Pescado Rabioso (voz, bajo y guitarra), y Serú Girán (voz y guitarra), entre otros. Desde 1982 ha desarrollado una carrera solista de manera estable. La revista Rolling Stone lo ubicó en el tercer puesto de la lista Los 100 mejores guitarristas del rock argentino.

- 1962: en Londres (Reino Unido), The Beatles edita su primer single, "Love Me Do". Escrita principalmente por Paul McCartney, aunque atribuida a la dupla Lennon-McCartney. El mismo llegaría al puesto 17.º de las listas y marcaría el inicio del ascenso para el grupo británico.



- 1970: Led Zeppelin lanza su tercer disco 'Led Zeppelin III', incluyendo canciones como 'Immigrant Song', 'Since I've Been Loving You' y 'Gallows Pole'. La portada fue diseñada por el artista multimedia Zacron quien recopiló numerosas fotografías relacionadas con la aviación.

- 1971: en Haedo, Buenos Aires. Nació Alejandro Gustavo Sergi Galante o, simplemente, Ale Sergi, es un cantautor, compositor y productor musical argentino. Es conocido por su distintivo falsetto y por ser el cantante del grupo de pop Miranda! y, a partir de septiembre de 2015, también es uno de los vocalistas de la banda Meteoros.



- 1978: Nebraska, Estados Unidos. Nació James Burgon Valentine es el guitarrista del grupo estadounidense de pop rock Maroon 5.



Otros datos importantes

El 5 de octubre de 1925 se realizó en Buenos Aires el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, por eso hoy se celebra el Día del Camino, así como también es la fecha en que se creó la Dirección Nacional de Vialidad, por esto ¡Feliz Día del Camino y del Trabajador Vial!

También, cada 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes. Fue proclamado por la UNESCO en 1994.

Y por último, pero no por eso menos importante, se celebra el Día Mundial de James Bond, porque en 1962 se estrenó en Londres la película “Dr. No”, la primera peli de la histórica saga del famoso súper espía y Agente 007.