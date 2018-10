Crimen de La Paz: se entregó el autor del hecho   

COMPARTIDOS: 0

Por testimoniales y pruebas que se fueron recabando empezó a salir a la luz el nombre del señor Paolo Pietro, ya que se lo había visto cerca de la escena del crimen y muy nervioso. En consecuencia, se le tomó una declaración informativa, se realizaron allanamientos donde se secuestró dinero y una bala 9 milímetros. Esta circunstancia puede que lo haya llevado a tomar la decisión de confesar, ya que luego pidió una entrevista a través de sus abogados para ampliar su declaración. Cuando el fiscal de instrucción Gustavo Rosas lo presionó, asumió su responsabilidad y confesó haber sido autor del homicidio.

El presunto autor es un carnicero conocido como "Tanara" del departamento de La Paz, quien en los últimos días habría perdido perdido un negocio.

El fiscal comentó: "Pietro afirmó que fue a la casa de la víctima a buscar unos cheques que este le debía por una deuda de un comercio que le había vendido y también tenía que llevarle un dinero, una maniobra un poco compleja. Relata que en un momento el señor Beneite saca el arma, lo apunta, lo amenaza, le dice que lo matará y le pide unos cheques que momentos antes se los había dado. Entonces, él le golpea la mano, el arma cae al piso y en un forcejeo se produjo el disparo que terminó con la vida del empresario".

El arma involucrada no está limada, tiene número de registro y se le están realizando pericias para determinar huellas y así rastrear al propietario.

Rosas también confirmó que está corroborado el dato del juego clandestino: " la investigación nos llevó a ver los movimientos previos del fallecido y pudimos determinar que habría estado en un lugar donde se desarrollan juegos clandestinos. Los montos que se disputan y la situación en que esto sucedió será motivo de otra indagación, pero en principio y por testimoniales, Pietro y Beneite no se habrían cruzado en ese lugar. Si bien ambos eran habitué del sitio, la noche previa al crimen no se vieron allí. Esto no ha sido por un tema de juego".

Oriundos de la zona afirman que personas de otras provincias concurren al pueblo a apostar. Sobre esto, el fiscal respondió: "se han recepcionado testimoniales donde han mencionado el sector. Lo que están haciendo es delito y será motivo de una posterior investigación, pero no tenemos denuncias, no teníamos conocimiento y hasta el momento la finalidad de esta búsqueda es el culpable del homicidio".

Además, dejó en claro que hasta el momento no hay otro sospechoso ni indicios que haya participado otra persona, ya que todas las vainas secuestradas en el lugar y al parecer los dos proyectiles que estaban en el cuerpo del fallecido serían del mismo calibre.

Los doctores Rosello y Cantalejos defenderán al imputado. El caso ha sido caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.