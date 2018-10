Una de las parejas latinas más “bombas” del momento, es sin duda alguna la conformada por el cantante colombiano, Maluma y la modelo Natalia Barulich.

La morocha fue la que esta vez, estuvo bajo el ojo de las cámaras y arrojó algunas frases contundentes, ya que está en pareja con uno de los hombres más deseados de la tierra.

Barulich - Maluma en Felices los 4:

El video en el que Maluma Baby se acaricia, besa y ducha con Natalia Barulich tuvo más de más de mil millones de visitas en la plataforma digital de YouTube.

La sensual modelo que tiene ascendencia croata y cubana, lo conoció al cantante colombiano durante la filmación del video de “Felices los 4”.

Barulich confesó en La Red, como hace para estar junto a Maluma y no sufrir por los celos de tener que ver a su pareja, rodeado de mujeres, generalmente hermosas, la mayor parte de su tiempo.

Natalia contó: “No soy celosa, yo entiendo todo, entiendo que es Maluma y me encanta ver a sus fans, no hay nadie como él, muchas mujeres lo quieren y él es mío, si no fuera mío yo sería igual”.

Muchas son la que no les gustaría estar en la piel de Barulich, ya que si bien significaría estar con Maluma, también incluye el hecho de soportar que se bese con fanáticas en los recitales o que aparezca en una cama rodeado de sexys acompañantes.

Maluma fue muy criticado en las redes sociales porque muchas de sus letras expresan cosificación hacia la mujer y respecto de ese tema, Barulich dijo que no le hace caso a las críticas para “poder tener una buena relación y alejar el stress”.

La modelo Natalia Barulich dijo en la entrevista a La Red que le encanta ver como Maluma recibe amor en sus conciertos y que ella es una más de sus fanáticas.

Las fotos de Natalia Barulich y Maluma juntos en Italia

En enero de este año, un fotógrafo obtuvo las primeras imágenes del romance que en ese momento comenzaba entre Maluma y Barulich. Las fotos fueron tomadas en Portofino, Italia. Desde aquel entonces, la bella pareja se ha mantenido unida.

Algunas de las mejores fotos del Instagram de Natalia Barulich

