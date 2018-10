COMPARTIDOS: 0

La cantante de New Rules, quiere convertirse en la "Reina de Instagram", ¿lo logrará?

La cantante inglesa Dua Lipa tiene todos los condimentos para ser una verdadera estrella de la música en todo el mundo, tiene una tremenda voz, un talento distintivo en su faceta musical y además ¡es muy, muy linda!

Tales descripciones explican en gran medida, porque esta cantante británica se ha ganado los corazones de millones de fans.

En Instagram, Dua Lipa se ha “desatado” más de lo normal en este último tiempo y ha revelado algunas fotos que dejan ver su lado más hot como mujer.

La foto hot de Dua Lipa en Instagram que dio que hablar

Resulta que la compositora londinense se mostró recientemente en una imagen con ropa interior de encaje y cosechó suspiros al levantar la temperatura de la red social.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-2-18-53-19-video-mimi-hablo-de-las-fotos-hot-de-juan-martin-del-potro-y-lo-tildo-de-negro-de-whatsapp

La modelo y compositora londinense tiene 23 años de edad.

"On film by my 💙" escribió Dua Lipa junto a la imagen.

La foto tuvo más de dos millones de Likes y miles de comentarios de sus seguidores en Instagram.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-3-9-6-49-fuertes-en-la-vida-los-cuatro-signos-mas-poderosos-del-zodiaco-son-los-dioses-del-horoscopo

En esta nota de El Ciudadano y te dejamos más imágenes hot del Instagram de Dua Lipa:

Los movimientos pélvicos de la cantante pop al interpretar diferentes pasajes de sus canciones en vivo, siempre han llamado la atención de sus fans, ¡hasta recuerdan a los de Shakira!, mirá:

Dua lipa ass

Dua Lipa shaking ass

Dua Lipa’s butt

La protagonista del hit "New Rules" en las redes sociales

A vos, ¿que fotos en particular te gustaría ver de Dua Lipa?

Dua Lipa tiene más 19 millones de seguidores en Instagram ¿logrará convertirse en la nueva reina de esta red social? Ya hemos visto que Dua sube imágenes de sus conciertos y algunas de su privilegiada belleza pero también usa su Instagram para mostrar su rutina diaria, con quien está acompañada, los ejercicios físicos que realiza para mantenerse en forma, etc. Todo parece indicar que para el 2019, podría llegar al podio de las cantantes más demandadas en el mundo y lógicamente en las redes sociales.

Dua Lipa - New Rules