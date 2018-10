El CEBJA Marilín Penna de Ferro representa al país a nivel latinoamericano

COMPARTIDOS: 0

El Centro de Educación Básica para Jóvenes y Adultos Marilín Penna de Ferro, del distrito Fray Luis Beltrán, representa al país a nivel latinoamericano por un proyecto que combate el bullying.

Al respecto, la directora del establecimiento, Carmen Lafón, comentó en el programa Buen día Ciudadano, emitido por Estudio 91.7: “Cuando nuestros alumnos se inscribían nosotros veíamos que habían tenido dificultades en la convivencia en sus escuelas de origen y dentro de la escuela había problemas de convivencia. Dentro de las soluciones que proponían las chicos surge el cómo aprender qué es bullying y cómo resolver el conflicto".

Comentó que contactaron a Alejandro Castro Santander, que hizo una propuesta muy simple. “Tenemos a una persona que acosa, la víctima y los espectadores que no tienen que estar del lado del acosador, sino cambiar la actitud e inclinarse a defender la víctima. Ahí nuestra vida escolar cambió, sobre todo aprendimos de nuestros alumnos”, indicó Lafón.

El proyecto se llamó 'Hablemos de esto' y resolvió varios problemas, entre ellos la inasistencia.

“Nosotros teníamos mucha inasistencia por algún problema con un compañero, o porque no entendieron algo, o si tenían un piercing que no podían llevar a gimnasia no venían al otro día y faltaban la semana y algunos abandonaban. Con esto cambió, tenemos una asistencia no perfecta, pero los chicos están dentro dela escuela. También la cantidad de áreas aprobadas notamos. Es un proyecto de aprendizaje y proceso solidario, lo que ellos aprenden lo deben volcar hacia la sociedad”, explicó la educadora.

La Dirección General de Escuelas, los premió con 10 mil pesos para que siguieran con el proyecto, y fue un gran incentivo.

Asimismo, la directora se enorgulleció por la distinción y explicó que luego de postularse al premio La Nación, por recomendación del presidente de Reduca, se postularon también a ese premio. “Acá estamos representando a nuestro país. Cuando los chicos están solos es cuando se rompe un vidrio, se burlan. Los chicos tienen que saber qué hacer y los adultos tenemos que estar para ayudarlos”, consideró Lafón.