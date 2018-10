BIFE enfrenta al 'patriarcado' con buena música

COMPARTIDOS: 0

Adentro, el nuevo disco de estudio de BIFE, arranca con Tupé, un intenso tanguito. De ahí pasa sin filtro a Voy, una especie de reggaetón con mucho sonido electrónico que da ganas de bailar. El álbum continúa con un reggae a dos voces llamado Otras maneras y luego atraviesa géneros como el indie, el vals, la chacarera o la zamba.

En este LP, el power dúo integrado por Ivanna Colonna Olsen y Diego Javier Fantino vuelve a expandir sus límites musicales hacia sitios no tan explorados en sus trabajos anteriores, Con amor (2014) y Toda (2016) y en su EP Cumbia en lata (2017).

“Adentro tiene diversidad de géneros musicales. A 'nosotres' nos interesa hacer una revisión de cada género, con los estereotipos que se supone que tienen que reproducir, que muchas veces nos llevan al lugar que el patriarcado dicta. Nos gusta tratar de revertir eso o, en todo caso, plantear una reflexión sobre que se debe decir cuando uno se mete en algún contexto en particular”, señaló en diálogo con El Ciudadano Javier Fantino, quien además aclaró: “Nos quedan un montón de géneros que todavía no hemos explorado en la composición”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-2-18-58-44-el-independencia-al-ritmo-del-duo-nuevo-cuyo

Lo que si mantiene a rajatabla BIFE desde sus comienzos es su lucha contra el “patriarcado” y la “desigualdad de género”.

“Como cualquier banda o compositor, ‘nosotres’ componemos y escribimos sobre las cosas que nos pasan, nos interesan y nos llaman la atención y ¿Qué va a hacer?, somos lo que somos”, explicó el músico en un trabajado ‘lenguaje inclusivo’.

Por su parte, Ivanna Colonna Olsen agregó: “No nos divierte mucho encasillarnos, sino todo lo contrario. De la misma manera, las canciones están generando preguntas y compartiendo nuestras propias dudas. Por ejemplo, Cuando me enamoré, que es del último disco, dice: ‘¡Nada te hace tanto mal como enamorarte en la vida!’, y bueno, no estamos tan seguros de eso (risas), pero por lo menos hay una opción más ante toda la propuesta hegemónica que es: ‘Sin vos me muero’ o ‘Te amo para siempre y si no se me destruye la intensidad’”.

Con su lucha y sus sonidos independientes, Ivi y Javiera (nombres artísticos de los integrantes de BIFE) regresan a Mendoza para participar, mañana, de la despedida de la tercera edición del Ciclo Wanaku que se realizará en la Mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-3-17-10-37-zafarrancho-le-pone-buen-rock-al-viernes

“Estamos muy contentes de volver a Mendoza y queremos aprovechar esta invitación de Wanaku para mostrar el disco nuevo. Igual, obviamente pasaremos por los hits y terminaremos bailando”, adelantó la artista sobre el show en el que Bife estará acompañado por la uruguaya Luciana Mocchi. “La amamos, hace unos temas hermosos y es una persona hermosa, queremos verla y escucharla”, dijo Ivi. “Entre los pocos discos que pongo en mi casa, están los de Mocchi. Su música es increíble”, añadió Javiera.

Sobre la despedida de la tercera edición del Ciclo Wanaku

Bandas: Bife y Luciana Mocchi

Día y hora: mañana, a las 21.30

Lugar: Auditorio Mediateca M. Belgrano (en Tomba 54, de Godoy Cruz)

Entradas: $100 (anticipadas) y $150 (en taquilla)

BIFE en las redes

Instagram y Facebook: @somosbife

Web: somosbife.com.ar

Spotify: BIFE