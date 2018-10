JUEGOS PC | Resúmen y lanzamientos para lo que queda del 2018

COMPARTIDOS: 0

Hacemos un amplio repaso de los lanzamientos de videojuegos para PC que se vienen hasta fin de año.

A continuación, el listado más importante de los juegos que se pondrán a la venta en los próximos días. ¡Todos los estamos esperando!

Desde la genialidad de Assassin's Creed Odyssey hasta Call of Duty; Black Ops 4 pasando por Battlefield V y Fallout 76.

Achtung! Cthulhu Tactics:



Lanzamiento: 4 de octubre.

Plataformas: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch.

Descripción: Achtung! Cthulhu Tactics es una aventura de estrategia y de rol por turnos que nos hace enfrentarnos a una Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial que ha expandido su poder gracias a la ayuda de las monstruosas criaturas nacidas de la mente del escritor Lovecraft.

The Midnight Sanctuary:



Lanzamiento: 4 de octubre.

Plataformas: PC, PS4, Nintendo Switch

Descripción: The Midnight Sanctuary se presenta como una novela visual de terror sobre el misterio de un llamado "Santo" que desciende sobre un pueblo aislado. Los responsables del juego garantizan una aventura de bellos gráficos.

Assassin's Creed: Odyssey:

Lanzamiento: 5 de octubre.

Plataformas: PC, PS4, Xbox One.

Descripción: Sentenciado a muerte por tu propia familia, Assassin's Creed: Odyssey propone que te embarques en un viaje épico en el que dejarás de ser un mercenario para convertirte en un legendario héroe griego.

WWE 2K19:

Lanzamiento: 9 de octubre.

Plataformas: PC, PS4, Xbox One.

Descripción: El simulador de lucha libre cuenta con un roster de luchadores espectacular y varias novedades, entre ellas un nuevo modo de juego de nombre Torres, permitiendo a los "Players" tomar el rol de una de las superestrellas de la WWE o su propio "Mi Jugador" para encarar una serie de batallas contra rivales determinados por distintas temáticas.

Call of Duty; Black Ops 4:

Lanzamiento: 12 de octubre.

Plataformas: PC, PS4, Xbox One.

Descripción: Call of Duty Black Ops 4 Se presenta como el juego más profundo de toda la historia, ya que se centra en 3 pilares fundamentales: Multijugador, Zombies y Blackout, su modo battle royale.

NBA 2K Playgrounds 2:

Lanzamiento: 16 de octubre.

Plataformas: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch.

Descripción: Antes conocido como NBA 2 Playgrounds, el videojuego NBA 2K Playgrounds 2 cuenta con un nuevo modo de juego como lo es el "Modo Temporada", así como una mayor variedad de movimientos.

Soul Calibur VI:

Lanzamiento: 19 de octubre.

Plataformas: PC, PS4, Xbox One.

Descripción: Además de un apartado gráfico de nueva generación bajo el motor gráfico Unreal Engine 4, Soul Calibur 6 promete conservar las mecánicas de juego rápidas y ágiles de la saga como los ataques, combinadas con otros movimientos para hacer los combates más estratégicos.

World War 3:

Lanzamiento: 19 de octubre.

Plataformas: PC.

Descripción: Ambientado en la tercera década del siglo XXI, World War 3 permite que tomemos parte del conflicto de guerra a pie o en vehículos militares y con soldados de todo el mundo, como las fuerzas armadas polacas.

Lethal League Blaze:

Lanzamiento: 24 de octubre.

Plataformas: PC, PS4, Xbox One.

Descripción: Lethal League Blaze incorpora nuevos personajes jugables como Doombox, nuevos modos y gráficos mejorados en alta definición.

Reigns; Game of thrones:

Lanzamiento: 30 de octubre.

Plataformas: PC, Mac, Linux, Android, iOS.

Descripción: Es un juego de toma de vitales decisiones mediante el deslizamiento de cartas. Reigns; Game of Thrones incentiva a los jugadores a navegar por la siempre complicada diplomacia de los "Siete Reinos" sin olvidarse de tratar los problemas de la gente.

Football Manager 2019:

Lanzamiento: 2 de noviembre.

Plataformas: PC, Mac, Linux, Android, iOS.

Descripción: Football Manager 2019 es un juego de fútbol y de simulación de gestión futbolística. Ésta nueva versión cuenta con más tácticas, entrenamientos, licencia oficial de la Bundesliga y otras novedades. Es el primer juego de futbol en contar con el Video Assistant Referee (VAR).

Overkill´s The Walking Dead:

Lanzamiento: 8 de noviembre.

Plataformas: PC, PS4, Xbox One.

Descripción: Éste juego, traslada al jugador a un título de acción-shooter en primera persona. Overkill's The Walking Dead invita a luchar por su vida en un mundo post-apocalíptico dominado por los ya célebres caminantes.

Hitman 2:

Lanzamiento: 13 de noviembre.

Plataformas: PC, PS4, Xbox One.

Descripción: El videojuego seguirá la historia del Agente 47, garantizando la presencia de escenarios abiertos muy detallados y llenos de nuevos entornos. El usuario tendrá una gran variedad de herramientas, armas, disfraces y diferentes técnicas para alcanzar al objetivo y asesinarlo.

Fallout 76:

Lanzamiento: 14 de noviembre.

Plataformas: PC, PS4, Xbox One.

Descripción: El nuevo capítulo de la saga Fallout, nos da la oportunidad de profundizar en éste universo de ficción desde un punto de vista algo distinto al habitual.

Battlefield V:

Lanzamiento: 20 de noviembre.

Plataformas: PC, PS4, Xbox One.

Descripción: Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, dispone de un modo campaña compuesto por varias historias con diferentes protagonistas y ubicaciones. También contiene un modo multijugador donde se recupera el modo Conquista y se estrena una modalidad cooperativa.

Just Cause 4:

Lanzamiento: 4 de diciembre.

Plataformas: PC, PS4, Xbox One.

Descripción: Just Cause 4, contiene un mundo abierto por explorar, vehículos, tiroteos y muchas explosiones. El juego está ambientado en Solís, un paradisíaco país sudamericano que nos permite disfrutar de una climatología extrema.