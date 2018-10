Los vecinos podrán denunciar con fotos a quienes derrochen agua

COMPARTIDOS: 0

Agua y Saneamiento de Mendoza (AYSAM) confirmó el sistema de fotomulta, aunque aún, ésta resolución no ha llegado al EPAS para poder evaluar si esto es legal.

Si se confirma, no solo los inspectores pondrán la multa, sino que también los vecinos podrán mandar imágenes vía internet para que le llegue la multa a la persona correspondiente.

El titular del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Mario Draque, afirmó a Estudio 91.7: "Por trascendidos me he enterado que ellos están estudiando dicha posibilidad, si ellos lo creen viable para al EPAS, nosotros lo analizaremos dentro de nuestro departamento legal a los efectos de determinar como última instancia si es apropiado o no".

Además agregó lo siguiente: "El mecanismo de la foto, en el caso que fuera viable, tiene que pasar directamente por el organismo que le va aplicar la multa".

Por su parte el titular de AYSAM, Richard Battagion, también habló sobre ésta posibilidad: "Vamos a un esquema donde los ciudadanos puedan ser parte de este proceso de cambio cultural hacia el cuidado del agua, ofreciéndonos la información que puedan tener, las fotografías que puedan tomar de gente infringiendo la restricción o prohibición y que cargados al sistema nuestro nos permita la aplicación de las multas".

Las multas pueden arrancar en $430 o $960 dependiendo si son usos restringidos o prohibidos. Cuando hablamos de uso restringido, hacemos referencia a no regar el jardín excepto de 22 hs a 8 hs, pero hay prohibiciones como lavar el auto, baldear veredas o regar una calle pavimentada con mangueras.

Las multas por reincidencia puede llegar hasta $5.000 o $6.000.

Por último, Battagion dijo cómo venía encaminado el proyecto: "Vamos a aplicar la fotomulta, ya estamos recibiendo la información y trabajando. La convocatoria es a los ciudadanos que nos envíen la información, que utilizaremos para aplicar las multas y corregir esta cuestión cultural".

