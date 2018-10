Cerro Arco: serán reconocidos los bomberos y brigadistas que combatieron el fuego

Apagar el fuego del Cerro Arco no fue un trabajo para nada fácil, fue mucho esfuerzo y trabajo de una gran cantidad de bomberos y brigadistas durante varios días. Por eso los diputados decidieron hacerles un reconocimiento por tal valentía. El diputado del PI Mario Vadillo lo comentó con estudio 91.7.

Comenzó resaltando que este proyecto fue acompañado por la Cámara de Diputados y que todos necesitamos de esta gente voluntaria que pone en riesgo su vida. " Ha habido mucha gente voluntaria que también ayudaba a los bomberos llevándoles agua. Siempre se muestra ante la tragedia la solidaridad del pueblo mendocino y también de estos voluntarios que con un poco de planificación lograron mucho." agregó.

Haciendo referencias a los factores negativos, explicó: “También hemos recibido muchas quejas de las personas que estuvieron batallando diciendo que se podría haber combatido apenas se produjo. También hubo falta de estrategia, aviones de verdad que combatan el fuego y maquinarias que fueron prestadas incluso por el barrio Dalvian. Acá siempre tenemos más hombres que máquinas, eso lo tenemos que cambiar. Evidentemente las cosas se iban a quemar, pero podríamos haber hecho que fuera menos peligroso si se hubiera tratado a tiempo. Siempre estamos llegando al último con estos temas cuando esto es totalmente previsible”."

También habló del pedido de conversar con el director de Defensa Civil para que explique los próximos planes de contingencias. En forma de agradecimiento, nombró a Luis Giacchino, que ayudó y aconsejó.

En un aspecto mas legal, opinó sobre la Ley 7814, en su postura quiere limitar las reelecciones de intendentes. “Este proyecto salió el 12 de septiembre, es de mi autoría es para que el gobernador promulgue la ley que salió en un referéndum votado por los mendocinos. Pueden tener una reelección y tienen que dejar pasar un período electivo".

“Cuando hace la campaña política se hace casi imposible armar una lista, son verdaderos feudos, caciques, manejos electorales de sus departamentos. No digo que sean buenos o malos sino que hay que trasparentar todo. Hay departamentos que podrían estar floreciendo o más con mejores intendentes, porque la alternancia ayuda. Lavalle podría crecer más, uno ve que le faltan ideas a un departamento que se podría enmarcar con los caminos del vino o en los caminos de San Martín. El turista busca experiencias fenomenales del desierto o catacumbas que hay del período de San Martín. Si uno va para allá no sabe ni dónde comer. No hay apoyo del municipio de generar un emprendimiento turístico”. Interpretó.

Además finalizó argumentando el porqué dejó de lado la posibilidad de presidir la Bicameral de Seguridad: “Es por la actividad que desarrollo. Yo estoy ahora en el Jury de Enjuiciamiento que requiere estudiar casos, eso lleva mucho tiempo. Creo que no estaban a la altura de entrar a la Bicameral de Seguridad en la presidencia, no iba a poder dar abasto. Si hay otra persona está bueno que se presente, no importa el partido político sino que cumpla la función de controlar al Ministerio de Seguridad que hoy está dejando grandes huecos y no se sabe por qué”.