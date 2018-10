COMPARTIDOS: 0

El año que viene se estrenará por HBO la tan esperada segunda parte de la última temporada de Game Of Thrones y, con ella, llegará el epílogo de una de las series más importantes de la historia.

Pero como para llenar el vacío que quedará en los corazones de sus fanáticos, los productores de GOT han confirmado la realización de varios spin off, el primero de ellos estarán ambientado miles de años antes de los hechos que muestra Game Of Thrones y contará el declive del mundo hasta su edad más oscura.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-29-20-23-1-luismi-en-mendoza-chamuyo-o-realidad

Para esta nueva producción, los realizadores ya cerraron a su primera actriz: Naomi Watts.

Según declararon, la prestigiosa artista de 50 años encarnará a una “carismática mujer de la alta sociedad que esconde un oscuro secreto”.