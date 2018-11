La mendocina Lúa Castro deslumbró a los 4 jurados en La Voz Argentina

COMPARTIDOS: 0

Lúa García llegó a La Voz Argentina acompañada por su mamá y hermana y deslumbró a los 4 jurados con una gran interpretación de "Fuego y Pasión", de Ricky Vallen.

La mendocina de 29 años en realidad de llama Pamela, pero contó que nunca se sintió cómoda con su nombre, por lo que realizará el trámite para poder modificarlo en el DNI: "Es como cuando uno no se siente adentro de un cuerpo, a mí me pasaba con mi nombre", afirmó.

Su historia conmovió a todos, ya que en el relato de la previa se sinceró y expresó que de pequeña sufrió mucha discriminación por no tener la ropa de moda y estar a la par de sus compañeros, motivo por el cual siempre se refugió en la música. Pero un día todo cambió: "Me paré con la guitarra y le pregunté a mi profesor si podía cantar enfrente de todos. Cuando lo hice se quedaron callados, desde ese momento me empezaron a respetar".

Finalmente, luego de brillar en el escenario y que se dieran vuelta todos los jurados, rompió en llanto por la emoción y terminó inclinándose por el equipo de Axel.

