Sin Napoleón Gallardo, River va por la hazaña...

River tiene una vida más. Nunca den por muerto a Napoleón Gallardo y a sus soldados cuando les queda una batalla para subsistir en la Copa Libertadores. Tendrán revancha esta noche 21.45 en el Arena Do Gremio de Porto Alegre.

Marcelo Gallardo no podrá estar en el banco de suplentes a raíz de una sanción impuesta por la Conmebol por segunda reincidencia en ingreso tardío del equipo tras el entretiempo en el Monumental.

La multa para el entrenador es de una fecha de suspensión (lo verá desde uno de los palcos del Arena Gremio) y deberá pagar 1500 dólares. Además, el club de Nuñez abonará 20 mil de la misma moneda.

En la ida en el Monumental, Gallardo fue superado estratégicamente ante su par brasileño Renato “Gaúcho” Portaluppi, quién desde la previa armó una táctica para confundir y su plan salió a la perfección. Nunca estuvo en duda la participación de Luan y su posible presencia fue un artilugio para marear al cuerpo técnico millonario.

El técnico brasileño siempre supo que el titular iba a ser Michel pero ante la prensa puso en duda la presencia de Luan.

Gallardo se comió el cuento y cayó en la trampa. A raíz de esto, armó un equipo pensando en que Luan sería titular. Finalmente, no fue ni al banco de suplentes. Por eso, el entrenador arrancó con Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez de entrada para tener más posesión de pelota y generar situaciones que nunca llegaron a existir. Mantuvo en cancha al colombiano y al ex Huracán que no entraron en juego y pasaron desapercibidos los 90 minutos.

Gremio con Michel como volante de contención se hizo más fuerte en la línea de medio y a través de una pelota parada marcó el único gol del partido.

Gallardo es un hombre estratega a quién no se le escapa un mínimo error. Esa confusión entre Luan y Michel lo llevó a elegir un once super ofensivo. Sin embargo, nunca pudo encontrarle la vuelta al partido.

Por primera vez en mucho tiempo la lectura de Gallardo no fue acertada y hasta los cambios no surgieron efecto en el rendimiento de su equipo. River se mostró incomodo y poco resolutivo en todo el partido.

Para el partido revancha la estrategia del entrenador Millonario cambiará. Para evitar repetir los errores del esquema planteado de local, el equipo se hará más fuerte en el mediocampo con la inclusión de Ignacio “Nacho” Fernández por Quintero.

El ingreso de Nacho permitirá batallar más en el mediocampo, de lucha y marca para recuperar más rápido la pelota. Y combatir la mitad de la cancha junto con Leonardo Ponzio y Exequiel Palacios contra Michel, Maicon y Cicero.

Gallardo mantiene una duda en la delantera: Ignacio Scocco o Lucas Pratto para acompañar a Santos Borre. Está mas cerca de jugar Scocco que el exdelantero de Vélez y Boca.

Por su parte, Gaúcho utilizará las mismas armas que en el Monumental. Hará solo un cambio obligado: Paulo Miranda por Walter Kannemann en la zaga central.

La táctica del entrenador será con tres volantes centrales (Michel, Cicero y Maicon), con Ramiro y Alisson por los costados más Jael como único centro delantero. La idea de Portaluppi será repetir lo hecho en la ida. Batallar en la mitad de cancha y hacerse fuerte en el juego aéreo. Aunque no sorprendería el ingreso como titulares de Everton o Leo Moura para pegar el batacazo minutos antes del comienzo del partido.

La seria está abierta, no perdida, aunque la mano está más difícil que en otras ocasiones. El principal argumento para creer que la hazaña en Brasil es posible es saber que River tiene en el banco a un maestro con una sabiduría especial para pensar una estrategia en partidos mano a mano. Él mismo en la conferencia de prensa post partido aseguró: “La gente (de River) tiene que creer en el batacazo” y agregó: “Podemos ganar de visitante. Iremos con esa ilusión y mentalidad".

Hay un antecedente no muy lejano que puede hacer ilusionar al hincha millonario. Aquella edición de la Copa Libertadores 2015 en la serie contra Cruzeiro cuando perdió 1-0 como local en la ida pero se recuperó con un partidazo inolvidable en Belo Horizonte, con goleada por 3-0 con tantos de Carlos Sánchez, Jonatan Maidana y Teofilo Gutiérrez.

Gallardo por algo se ganó el mote de Napoleón, el maestro de la estrategia en los duelos de definición directa. Aunque no estará en el banco de suplentes, el mando quedará en manos de Matías Biscay, su hombre de confianza y mano derecha de Napoleón.

Gallardo lleva ganadas 19 de las 23 definiciones que disputó a nivel internacional con River. La revancha en Brasil será un nuevo desafío. Un duro desafío para el técnico que tiene todas las condiciones para superar dicho escollo. Napoleón perdió una batalla, pero no la guerra. Una guerra que continuará esta noche en Porto Alegre…