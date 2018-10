POLÉMICA | Durísimo penal que no le cobraron a Independiente

COMPARTIDOS: 0

La victoria de River en la tarde del martes fue contundente. Avanzó a la siguiente fase de la Copa Libertadores sin problemas y con gran calidad futbolística. Sin embargo, una infracción de Javier Pinola a Martín Benítez dentro del área local generó controversia y el debate se abrió en todas las redes sociales.

El árbitro del encuentro, Anderson Daronco, dudó al ver la jugada y recurrió al VAR inmediatamente. El tema no pasó a mayores, ya que le comunicaron que no hubo mala intención por parte del jugador riverplatense. Sin duda la decisión no dejó conforme a los dirigidos por Ariel Holan, de haberse cobrado el penal quizás hoy la historia sería otra.

Martín Campaña, arquero del Rojo, expresó su enojo y disparó fuerte contra el árbitro brasileño: "nos hubiese gustado que revisara la jugada, pero ni siquiera fue a ver qué había pasado. Fue raro. Estas cosas no le hacen bien al fútbol", aseguró.

Por otro lado, Martín Benítez también opinó pero se mostró más crítico: "prefiero quedarme con un error del árbitro y no por algo de la tecnología. En ediciones anteriores nos pasó en contra, hoy otra vez nos volvió a pasar, pero no perdimos por el VAR. Nos da impotencia porque perdimos por errores nuestros y pagamos muy caro algunos detalles".

Mirá la polémica jugada acá y sacá tus conclusiones