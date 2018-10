"Era penal y roja para Pinola como también para Armani"

COMPARTIDOS: 0

Fernando Espinoza, árbitro sanmartiniano de nivel nacional e internacional, dio su punto de vista de las polémicas entre River e Independiente en la Copa Libertadores y la no utilización del VAR en dos jugadas puntuales, que pudieron haber cambiado la historia.

La actuación del árbitro brasilero Anderson Daranco quedó en el centro de la polémica, luego de dos jugadas que, según los especialistas, terminaron perjudicando a Independiente y que tendrían que haber sido analizadas por la tecnología del VAR.

El árbitro sanmartiniano Fernando Espinoza dio su visión de las dos jugadas en el programa radial Antes de ver el sol: “Sin intenciones de criticar a Daranco, porque a mí no me gusta que me critiquen y más después de una actuación con alguna equivocación, desde mi punto de vista las dos jugadas son de VAR y el árbitro tendría que haber ido al monitor a ver la repetición”, declaró.

Al respecto de la primera polémica que podría haber cambiado el juego (falta de Pinola en el área), Espinoza comentó: “No sé si lo notaron en la transmisión, pero Daranco se toca el oído después que sucedió la jugada. Esa es una señal de VAR directa, donde les pide a los asistentes que están viendo las repeticiones, que vuelvan a ver esa jugada. Lo que me llama la atención es que quienes volvieron a ver la jugada no le pidieron al árbitro que vaya a revisarla, porque además de penal era roja para el defensor de River”.

Y continuó: “Hay que recordar que siempre la autoridad máxima es el árbitro que está en cancha. Sin embargo, por protocolo del VAR, si los asistentes que vieron la jugada, consideran que puede ser penal o expulsión, en este caso para mí eran las dos cosas, le tendrían que haber dicho que vaya al monitor a revisarla y que él tome la decisión. Lo que pasó aquí es que para los asistentes sólo fue un choque y eso fue lo que le dijeron a Daranco. Ese para mí es el gran error. Lo de Pinola es conducta violenta, ni siquiera juego brusco grave porque no hay disputa. Además, la altura donde levanta la pierna y con los tacos hacia delante lo deja más en evidencia aún”.

En el final del partido, habría otra polémica más, que envolvió al arquero Millonario y de la selección Argentina, Franco Armani, con Maximiliano Meza, donde el guardameta salió con mucha vehemencia e impactó su rodilla en el pecho del jugador visitante. Espinoza contestó que “lo primero que vi de esta última jugada es la mala ubicación que tuvo Daronco y que era imposible para él haber visto la rodilla de Armani en el pecho de Meza. Esa jugada, viéndola en frío y con la repetición, sin dudas también es penal y roja para el arquero”, sentenció el mendocino.