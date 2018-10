Ricardo Arjona ya llegó a nuestro país

Ricardo Arjona recorrió el mundo con su gira #CircoSoledad con shows agotados en toda Latinoamérica, Europa y Estados Unidos y le pondrá fin con el único show que dará en la Argentina.

Luego de su paso por Chile, el talentoso y querido artista guatemalteco publicó en redes sociales su emoción por llegar a nuestro país:



"Aires de tango, olor a mate y a historias que aún no empiezan. Cruzando la cordillera para el reencuentro. El circo y la procesión van por dentro", escribió Ricardo Arjona en una publicación donde además entonaba con su guitarra las estrofas de "Mujer de Lujo".

Muy prolijo, Arjona llegó con dos días de anticipación al show para pulir los últimos detalles antes de su recital.

Ya instalado en nuestro país, las apuestas se redoblan: Buenos Aires .

No hay que esperar mucho, este viernes el público podrá disfrutar de toda la música y de la despedida de la gira Circo Soledad. Como será un momento inolvidable, el show será grabado en vivo para, con ese material, realizar un CD/DVD en vivo y una película.



Se sabe que nuestro país guarda un lugar especial en la historia y en el corazón de Ricardo Arjona:

"Los rincones de Buenos Aires que más me dieron vida eran pequeños, tan pequeños que muchas veces solo cabíamos dos (...) Argentina había ocasionado un cambio en mí. (...) Era algo a lo que no estaba acostumbrado, me rompió la cabeza".

Ricardo Arjona se presenta el 5 de octubre en el Campo Argentino de Polo. Las últimas localidades para este show están a la venta en Tu Entrada.