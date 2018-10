COMPARTIDOS: 0

La predicción del horóscopo indica que habrá noticias importantes para algunos signos del zodiaco este fin de semana. ¿Sos de alguno de ellos?

ACUARIO

En el amor, se cumple un anhelo que pedías y por eso te sentirás muy gratificada/o Acuario.

La vida te sonríe hace algunos días, desde aristas muy importantes, tu vida personal y tu trabajo. No hay que cortar con la buena racha con la que venís y concretar las ideas que hace tiempo tenías en mente, este es el momento.

Es fundamental buscar nuevos intereses con tu pareja para que ambos se mantengan motivados como lo están y no caigan en el letargo.

Decile que sí a ese llamado con una oferta poco común que te va a llegar.

VIRGO

Hay temblores en el terreno amoroso y podrías encontrarte con algunas novedades que provocarían un antes y un después en tu vida. Es clave que estés más comunicativo que nunca y presto a socializar, pedir consejos, meditar tus actos pero no dejar tus tareas en “piloto automático”. Se cautelosa/o pero firme Virgo.

Hay que abrirse al mundo Virgo, sino no te llegarán las mejores noticias.

Intentá ahorrar un poco más, ya que pronto te saldrá una oportunidad y necesitarás de ese dinero para sacar el mejor provecho.

No emprendas ese viaje que tenés en mente. Es momento de ahorrar y de cuidar tus finanzas que se encuentran en crisis.

LEO

Vienes bien Leo, en racha en el aspecto económico y estable en el amor pero no es momento aún para que te relajes o distraigas, prestá mucha atención porque sino vas a provocar un gran problema en tu círculo íntimo. No bajes la guardia y te vas a evitar problemas zonzos pero que si no los atendés, crecerán mucho más y ahí sí “te la vas a ver pálida”.

Como en la familia todo va bien, la situación puede cambiar por la actitud de ese cercano que siempre es el problemático o intransigente. Hablá con él o ella a tiempo, para que no empiece con sus berrinches habituales.

Hay deudas o impuestos sin pagar que te pondrán muy tensa/o pero tenés que encontrar al o los responsables de esa situación y aclarar los tantos.

Sos fuerte y soportarás esa pelea intensa que se avecina con un amigo muy cercano.

CÁNCER

Para mantener la buena racha con la que venís Cáncer, es fundamental que escuches a esas personas que no atraviesan un buen presente y se encuentran amargadas. Sus palabras serán reparadoras y de gran ayuda para vos.

Es momento de pensar en vos misma/o y recordar que sos libre, no dependes de nadie más.

Se aproxima una bifurcación y tendrás que elegir, confiá en tu instinto y vas a salir airosa/o de la situación.

Intentá no abrumar a tu pareja, porque así podría sentirse en estos días pero no te lo hará saber, se lo guardará.

Recibes buenas noticias en el plano profesional y tus finanzas seguirán equilibradas.