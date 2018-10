Oficial: Argentina jugará con México en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Ahora sí. Después de las dudas que se generaron durante los últimos días luego de la confirmación de la Asociación de Fútbol Argentino en las redes sociales, y del niego de Federico Chiapetta, se oficializó el amistoso entre Argentina y México.

"Me preocupa el anuncio de la AFA: no acordamos nada, ni siquiera hemos hablado con alguien de la AFA. Cuando esté confirmado lo vamos a anunciar. No nos podemos hacer responsables de un comunicado que es falso, todavía no hay acuerdo para que se juegue en el Malvinas Argentinas”, había declarado el Subsecretario de Deportes de la provincia.

Sin la presencia de Lionel Messi, la Selección dirigida por Lionel Scaloni visitará la provincia el 20 de noviembre cuando se enfrente al conjunto azteca. El partido tendrá lugar en el Malvinas Argentinas a partir de las 21 hs.

El partido Amistoso del 20 de Noviembre, entre @Argentina y @seleccionmexico se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de nuestra provincia. — Deportes Mendoza (@DeportesMza) October 25, 2018

La venta de entradas comenzará en las próximas semanas y se estima que tendrán un costo de $700 para el sector popular, mientras que $1400 para la platea descubierta.

Cabe destacar, que cuatro días antes se disputará otro encuentro amistoso con México pero en la provincia de Córdoba, más precisamente en el estadio Mario Alberto Kempes.

El flamante entrenador albiceleste, Lionel Scaloni dirigirá al frente del equipo su quinto y sexto partido respectivamente, luego de la serie de amistosos ante Guatemala (3-0), Colombia (0-0), Irak (4-0) y Brasil (0-1).