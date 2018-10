El regreso inesperado de un protagonista de La Casa de Papel

Después del gran éxito que tuvo la serie en sus primeras dos temporadas, Netflix no quiso desaprovechar el envión y oficializó la continuidad de la historia.

No solo habrá personajes nuevos, como el actor argentino, Rodrigo De la Serna, quien confirmó su presencia con sus propias palabras en una entrevista con Cine Argentino: que había sido convocado para la tercera y cuarta temporada de la serie: "Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de La casa de papel. Estoy a punto de firmar el contrato. Va a ser un personaje fuerte, muy importante. No puedo adelantar nada al respecto. Estoy contento porque es laburo, justo en una serie que está muy bien realizada. Es un momento de mi vida en el cual esta vez voy a decir que sí. España es algo más cercano que Hollywood y tengo muchos amigos ahí".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-23-16-31-32-rodrigo-de-la-serna-confirmo-su-participacion-en-la-casa-de-papel

Además del actor argentino, también se conoció los demás personajes que integrarán la serie como Hovik Keuchkerian (Bogotá), Najwa Nimri (Alicia) y Fernando Cayo (Tamayo).

Al ritmo de Beia Ciao, Netflix dejó boquiabiertos a todos los seguidores de La Casa de Papel con la publicación de un nuevo trailer donde se observa a todos los protagonistas juntos para empezar a grabar. Sin embargo, la novedad transcurre sobre el final del video cuando aparece Berlín, interpretado por Pedro Alfonso, quien aparentemente había muerto tras una balacera.