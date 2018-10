Jorge Pidal: "Hay clubes de primera que no tienen un predio como Coquimbito"

El preparador físico de Godoy Cruz, Jorge Pidal, dialogó en el programa Estación Godoy Cruz por Radio Estudio 91.7 y allí habló sobre varios temas relacionados al trabajo que realiza día a día en el Expreso para lograr obtener el mayor porcentaje de rendimiento en los jugadores.

El Pipi, como se lo conoce al oriundo de Buenos Aires, ha tenido una gran trayectoria pese a ser de joven edad. A la hora de comentar en qué clubes se desempeño detalló "hice un recorrido bastante amplio, hice inferiores, reserva, nacional B, argentino A y B (actuales federal A y B).

He trabajado en Quilmes, Chicago, Huracán, trabajé en el futbol paraguayo y la selección. En San Lorenzo fui coordinador del fútbol, después trabaje con Ramón Diaz en River, pase por Independiente.

A la hora de comentar como fue conformar el cuerpo técnico que dirige Diego Dabove comentó "tuvimos un par de ideas y nos pusimos de acuerdo rápido, estamos muy cómodos y se llegó a un acuerdo entre todas las partes".

"Godoy Cruz siempre contrató técnicos jóvenes y Mansur (José) me llamó varias veces. Me sorprendió el predio de Coquimbito, hay clubes de primera división que no tienen uno así".

Al ser consultado sobre cómo se llega a obtener buenos resultados, teniendo en cuenta la gran campaña que realizó el Tomba en la Superliga pasada, Pidal expresó "el tema pasa por la metodología que se utiliza para trabajar, hoy se trabajo mucho lo físico. A veces los profes nos equivocamos y no le damos el suficiente equilibrio a la parte técnica como la física. Hay muchos equipos que cuando hay parates (como la fecha FIFA) se siente mucho en lo físico, el partido entre Huracán e Independiente fue el reflejo."

Finalmente a la hora de analizar sobre la tarea específica de un preparador físico destacó "la pretemporada puede variar, nunca me gusta repetir los trabajos y me gusta siempre hacer cosas diferentes. Eso hace que el jugador juegue de otra manera y se le pueda sacar mayor provecho."