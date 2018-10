Motivos por los que WhatsApp te aleja de tu pareja

COMPARTIDOS: 0

Si bien WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más famosa del mundo que te permite hablar con personas que estén en cualquier parte, en tiempo real. También te aleja de quienes tengas a tu lado por el mismo uso. Tal vez uno no se da cuenta pero la permanente utilización de esta aplicación, causa un relación distante con tu entorno. Te dejamos algunos de los motivos.

Frustración

La función de poder ver cuándo la otra persona lee tu mensaje, es un gran motivo de discusión entre parejas. El famoso "visto" causa grandes problema en una relación. Antes de saber con exactitud el porqué aun no responde, uno piensa que lo están ignorando y eso es sumamente frustrante en una persona.

Alejamiento

Sin darte cuenta, poco a poco te vas acostumbrando al contacto a través del celular con las personas, ya sea por mensajes, llamadas o vídeo llamadas. Esto provoca una gran separación que no podemos percibir, se va perdiendo la cercanía y la sensación de intimidad.

Malinterpretan el tono

A la hora de discutir con tu pareja por mensajes, puede causar peleas aun mas profundas por que no hay claridad en lo que se está diciendo. Es común que al enviar mensajes en una discusión, la intención o el tono pueda resultar ambiguo y se puede malinterpretar de una forma totalmente distinta a la deseada. La mayoría de las veces, la forma de expresarse es tomada de otra manera a la real y causará mas problemas de los que ya hay.

Inseguridad

Puede que WhatsApp te genere desconfianza cuando ves a la otra persona utilizarlo con frecuencia, cuando lo esconde o con saber que los mensajes pueden ser eliminados. Pero si en una pareja ya no hay confianza, es muy probable que los celos sean más cotidianos por el uso del teléfono.

Consejos

Para mantener una buena relación con tu pareja, sería ideal que no estuvieras prestando atención a la última conexión o si te marcó o no el visto, por que en realidad no sabes con puntualidad qué esta haciendo la otra persona. Eso va evitar que estés pendiente todo el tiempo del otro y puedan mantener una relación en armonía.