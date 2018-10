Moda | Tendencias, colores y novedades para el verano 2019

COMPARTIDOS: 0

Con el correr de los días, el calor se hace cada vez más presente, se empieza a guardar la ropa del invierno como así también sacar todo lo necesario para enfrentar los días pesados con altas temperaturas. Cuando vemos la ropa de los años anteriores, nos dan ganas de salir a hacer compras y renovar el vestidor pero

¿Qué se irá a usar en el verano?

Es la pregunta más frecuente en las mujeres a la hora de llenar el ropero. Para ello, a continuación te dejamos algunos consejos y novedades para el 2019.

El verano llama más a experimentar nuevos looks, modas, combinaciones, también permite utilizar colores más llamativos, estampas y diseños extravagantes y fuera de lo normal. Tal vez al principio te hace ruido y no estás muy de acuerdo, pero con los días todas experimentamos alguna de estas nuevas tendencias.

Riñoneras :

Una de las novedades que se está implementando nuevamente pero esta vez con mayor brillo, color y dibujos variados, transparentes y más. Lo que propone, a diferencia de los años 80 y mediados del 90 en donde se usaban ajustadas, pegadas a las caderas, esta temporada hay que cruzarlas, como una cartera tipo bandolera, pero lo más importante es que sea visible, debes ajustarlas para que caiga sutilmente entre la línea de tu busto y las costillas.

Calzas Ciclistas :

Otra de las prendas que vuelve de las décadas del '80 y comienzos del '90 pero en estilo deportivo. Ahora renacen pero no sólo con un looks sports, sino también para conjuntos mas formales. Esta prenda todavía no esta muy bien vista tiene muchas críticas, pero cada vez más se suman a experimentarla. Se la puede combinar con abrigos, blazers, vestidos principalmente y con tacos.

Falda abotonada:

De los años 70 vuelve con mucha fuerza y en todas sus versiones, mini, midi o maxi. Las más utilizadas son las de jean y gamuza. Se estima que será la "prenda del verano".

Continúa los colores naranja, amarillo, verde, violeta y principalmente el rojo, todo color intenso es muy bienvenido en estos looks. Entre los diseños más vistos para el próximo verano están las flores, palmeras, ramas y hojas verde, mientras más grande y llamativo sean los estampados mejor. Otra de los diseños que se siguen utilizando es el de remeras con mensajes, cortos y concisos. La ropa ancha y larga se sigue usando para la comodidad de las mujeres al igual que combinarlas con calzas.

Trajes de baño:

Para los trajes de baños, se utilizarán en mucha más frecuencia las enterizas que las bikinis. Pero a diferencia del año pasado, vienen con muchos mas colores fuertes, para salir de los básicos del negro, blanco y rojo.

