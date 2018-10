Mañana habrá paro de actividades bancarias en todo el país

COMPARTIDOS: 0

Giménez aclaró en Estudio 91.7 que el paro no solamente es en sedes del Banco Nación, sino que se extiende a todos los bancos: “La medida es abarcativa a todos los bancos, no solo es del Banco Nación. Todo el sistema tiene que salir a defender la herramienta del crédito. Queremos un sistema financiero al servicio de la producción y del trabajo".

“La semana pasada hablamos de esto, tiene que ver con el tratamiento que se hará mañana del presupuesto nacional. En particular pedimos que se rechace el artículo 118 que desfinancia al Banco Nación. Además vemos que se trata un presupuesto que es de ajuste, tenemos una expectativa no muy buena de aprobarse el presupuesto vinculada a la no salida de crisis que estamos viviendo. Por eso los bancarios salimos a manifestar nuestra disconformidad” dijo el secretario de La Bancaria.

“A nosotros nos gustaría que se lidere el reclamo, que no sea sectorial, sino que sea articulado por ejemplo con la CGT. Vamos a seguir sosteniendo estos reclamos vinculados a nuestra actividad y opinando sobre el conjunto de los trabajadores argentinos, pero quien tiene que liderar es la CGT claramente”.

En este sentido, Giménez reclamó que la CGT no lidere la lucha: “El binomio que está conduciendo hoy que diga que habrá un paro de 36 horas para noviembre me parece atemporal. Mañana se trata el presupuesto y para nada favorece al trabajador, al jubilado, ahí es donde tiene que estar reclamando la CGT. A mediados de noviembre el presupuesto o es ley o ha sido rechazado”.

Por último indicó: “Mañana de 8 a 10 la actividad será normal, a partir de ahí habrá interrupción del servicio. Usen los canales alternativos o el jueves los atenderemos con normalidad. Esto es en todos los bancos”.