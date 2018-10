COMPARTIDOS: 0

Charlotte Chantal Caniggia Nannis nació el 15 de febrero de 1993, es una modelo y mediática hija del futbolista retirado Claudio Caniggia y la ex modelo Mariana Nannis.

Charlotte hizo sus primeras apariciones en la televisión argentina en el año 2012 cuando formó parte del set de la octava temporada de Bailando por un Sueño, el popular programa al mando del conductor Marcelo Tinelli.

La hija de Claudio Paul y Nannis volvió a participar del “Bailando” en Argentina pero en su edición 2016.

¿Cuántos años tiene Charlotte Caniggia? se preguntan muchos. La It Girl, tiene apenas 25 años de edad.

La rubia pasó por realitys italianos en 2015 y españoles en el 2016.

En septiembre del 2017, Charlotte Caniggia fue protagonista de su propio de “docu-reality”, junto a su hermano Alexander Caniggia, en el denominado “MTV Caniggia Libre”.

Recientemente Charlotte Caniggia, subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos que la muestran vestida con un sexy body de cuero, medias tipo rejilla, botas altas y con gorra de policía.

A pesar del calibre hot de las imágenes y de la cantidad de halagos por su belleza, hay que decir que estuvieron casi a la par el gran número de críticas que recibió la mediática en torno a su rostro, que evidencia su paso por el quirófano y también le achacaron el uso que hizo del algún programa de edición de imágenes (Photoshop u otro), lo que le quitó naturalidad a la foto y la mostró muy editada.

Las fotos de Charlotte Caniggia vestida como policía hot:

Los comentarios que le dejaron los seguidores de Instagram a Charlotte Caniggia. No le perdonaron sus cirugías:

- "No te pongas más nada en la boca !!ya está ...Sos muy linda ...listo no necesitas más nada."

- "La chica policia del juego mas famoso FREE FIRE existe de verdad😂😂😂😂"

- "Cuando llegas al punto del no retorno.🤤🤤🤤🤤"

- "aflojale al pothoshop"

- "Pura operaciones"

- "Que fea estas por deos tiene la boca de patoooo"

- "Tan linda y te arruinaste con operaciones"

- "Sos linda ... un poco fría tu manera de ser"

- "Aaaaaaaah porque tanto Photoshop y tan evidente"

- "Eras tan linda sin hacerte nada... Te arruinaste la cara mamu. Igual amo tu locura"

- "Pobre chica cada día está espantosa con tanta cirugía"

- "Ay q miedo! Parece la barbi mounstro"

El día que Charlotte Caniggia mostró como era antes de las cirugías:

La mediática se hizo varias cirugías estéticas y siempre defendió la idea de que la mujer que no esté conforme con su imagen y pueda cambiarla, debería hacerlo. “Tiene derecho a mejorar su aspecto”, aclaró Charlotte.

En entrevistas a los medios de comunicación la hermana de Alexander Caniggia declaró en el año 2016: "Me hice varios retoques estéticos a los 19 años. Una rinoplastía en la nariz, una cosa muy chiquita porque no tenía ningún complejo, pero quería verme mejor. En los labios me puse relleno de ácido hialurónico, que es una sustancia que te inyectan sin anestesia, sólo te duermen la zona. Con el tiempo el producto se disuelve, no es algo fijo que queda para toda la vida. También me hice una lipo, que es algo que muchas modelos se hacen".

La hija del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis luego se operó las lolas, que al día de hoy le lucen exuberantes pero contó que sus padres no estaban de acuerdo con esa operación. Al tiempo que remarcó que ella tomaba sus propias decisiones.

"Ya tengo las lolas hechas y si me operara la cola parecería un camión. No es fino", contó Charlotte Caniggia en su momento.

También compartió, hace ya algún tiempo, fotos en las redes sociales que muestran como era en su más tierna infancia.

Muchos de sus seguidores le critican al día de hoy, su transformación física. Las fotos del antes y ahora son realmente increíbles:

El novio de Charlotte Caniggia durante este 2018 y actualmente separado de ella por cuestiones relacionadas con violencia física, fue Lhoan a quien la mediática acompaño en un fogoso videoclip en el que el muchacho se lanza como cantante.

El hit se llama "Te quiero igual", y hace muchas alusiones a la polémica historia de amor que ambos vivían.