'Choriando a lo grande': un show basado en hechos reales

COMPARTIDOS: 0

“Cuando tenía 5 años, ya me gustaba hacer payasadas. Iba a jardín de infantes y me paraba arriba de la silla, me chocaba contra la pared y me pegaba a mí mismo para que mis compañeros se rieran”, recordó en una entrevista con Así estamos por Estudio 91.7 Miguel Martín, el desfachatado humorista que este sábado presentará con dos funciones de su show Choriando a lo grande en el Salón Fader del hotel Sheraton (en Primitivo de la Reta 989, de Ciudad).

Aunque el artista cuenta que desde muy temprana edad tenía esa “necesidad” de hacer reír, recién comenzó a trabajar con el humor pisando los 30 y casi por casualidad. “A los 28 me quedé sin laburo y empecé a trabajar de esto. Yo era analista de sistemas... el peor del mundo, no sabía ni poner un disquete en la disquetera, pero no me echaban porque contaba chistes”, explicó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-1-17-14-9-black-mirror-tendria-un-capitulo-al-estilo-elige-tu-propia-aventura

“Hace 11 años que vengo choriando con el humor”, añadió Miguel Martín que, encarnando a un zonzo policía llamado oficial Gordillo, despliega todo su arsenal de chistes en este nuevo show que, según contó: “Tiene el 99% de cosas reales. El otro 1% son chistes como para rellenar el espectáculo”.

“Por ejemplo, lo de mi mamá, o lo de mi tía Pocha, es real. Mi mamá es parte del show, en realidad soy yo que me disfrazo y cuento la verdad de la milanesa de Miguel Antonio, que es como me llama ella. Ella cuenta su versión de las cosas que hacía de adolescente. Bastante desopilante esa parte”, agregó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-2-10-20-27-murio-el-famoso-dibujante-hermenegildo-sabat

Tan basado en hechos reales es Choriando a lo grande, que Miguel Martín comenta que hasta el propio oficial Gordillo existe. “Yo cuando tenía 16 años fui a renovar una cédula y me dijeron: ‘¿Que tal?, Soy el oficial Gordillo y necesito tu apellido’. Le digo: ‘Yo soy Martín’, y me dice: ‘No puede ser, ese apellido no existe, eso es un nombre’. Entonces me clavó Martínez en la cédula. Ahí yo pensé: ‘¿Qué hago? ¿Lo denuncio o le hago un personaje?. Al final no le hice la denuncia, porque él era el que hacía las denuncias y no me la iba a tomar, así que le hice un personaje”, dijo.

Por último, el humorista avisó que el espectáculo que presentará desde las 21 y desde las 23 “incluye una miniserie, que grabamos en Carlos Paz a principios de año, en la que participan Flavio Mendoza, Pablo Rago, Facundo Mazzei y Cinthia Fernández. El corto cuenta que se perdió un guión y todos son sospechosos”.

Sobre Choriando a lo grande

Día, horario: sábado a las 21 y a las 23

Lugar: Salón Fader del hotel Sheraton Mendoza

Valor de entradas: platea A $ 650 y platea B $ 550

Puntos de venta: Enjoy Casino (hotel Sheraton), en 1000tickets.com.ar, venta telefónica al 0810-777-8484 y en la calle Alem al 22, de la Ciudad de Mendoza