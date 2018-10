Las tres figuras del estreno de La Voz Argentina 2018

COMPARTIDOS: 0

Arrancó un programa esperado por muchos. La Voz Argentina es la adaptación del exitoso formato holandés The Voice, popularizado por la adaptación estadounidense, emitido desde 2011.

Este reality de Telefe, cuenta con la conducción de Marley, y con el gran jurado de lujo integrado por Soledad Pastorutti, Tini Stoessel, Axel y Ricardo Montaner.

Mucho se comentó sobre el gran nivel de los participantes, y todas esas expectativas fueron cumplidas.

Los mejores tres de la noche

El primer participante del ciclo fue Federico Gómez (23), de Lomas de Zamora, quien de entrada puso la vara muy alta. Cantó "When I was your man", de Bruno Mars, y, además de enamorar a todo el jurado, recibió la gran promesa de Ricardo Montaner: "La final de La voz argentina no depende mucho de nosotros, va a depender del público, que estoy seguro de que te va a acompañar. Pero de no ser así, yo me comprometo a ser el productor de tu primer disco".

Pese a esta gran oferta, Federico eligió ser parte del equipo de Axel.

Otro de los artistas que se llevó gran protagonismo en la noche del lunes, fue Pablo Carrasco (48), el ex policía que conmovió a todos, no solo por su historia de vida sino por su voz prodigiosa.

Pablo hace 15 años sufrió un accidente que lo dejó inválido, y fue una historia digna de contar en su arranque. Cantó "Still loving you", de Scorpions, logró que todo el jurado volteara a verlo, y cuando le pidieron algo en español, se sometió al reto de Rata Blanca, "Mujer amante".

Pablo decidió integrarse al equipo de Montaner.

Y por último, otra figura fue el mendocino Mario Vilurón (23). Es oriundo de San Rafael, y en su día a día se dedica a trabajar en fincas. Aseguró que no solo es su sueño cantar, sino también el de uno de sus hermanos, que ya no esta con él.

Mario eligió para su debut "Motivos", de Abel Pintos, quien con su humildad y frescura, logró conquistar a Ricardo Montaner, su nuevo coach.