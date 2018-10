COMPARTIDOS: 0

Los astros tienen a sus preferidos terrenales para la acumulación de riquezas. Entre todos los signos del zodíaco, hay cuatro que son los más aptos y que están astralmente regidos por leyes de voluntad, poder y abundancia, lo que los convierte en horóscopos muy afortunados para ganar plata.

Leo

Este signo abarca a todas las personas nacidas entre el 24 de Julio y el 23 de agosto. Los leoninos y leoninas aman el liderazgo, el poder. Tienen facultadas naturales para estar al frente de grupos de personas, lo que los hace grandes líderes.

Los potenciales de Leo los convierte en los preferidos para tareas gubernamentales o de liderazgo militar.

Leo tiene mucha vitalidad personal y gusto por la buena vida, son naturalmente unos “bon vivant”.

La vitalidad que tiene este signo más sus dotes intrépidos y de liderazgo, hacen que la fortuna siempre llegue hacia ellos de alguna u otra manera. Son señores del confort y el lujo.

Escorpio

Este signo abarca a todas las personas nacidas entre el 24 de Octubre y el 22 de noviembre. Los escorpianos y escorpianas son complejos, misteriosos y posan su atención sobre cuestiones que los demás ignoran, lo que siempre los hace distintos o especiales.

Un signo dotado naturalmente para ejercer la investigación, la ciencia pero también la política.

Los deseos de los nacidos bajo este signo son de revolución, de cambiar el orden establecido en cualquier orden de la vida, por eso su riesgo los hace muy proclives a ganar dinero. Ya sabes lo que dicen, “el que no arriesga, no gana”. Obvio que el éxito en alguna actividad, no se logra por ser de tal o cual signo pero Escorpio, tiene naturalmente el don de cuestionar, destruir y crear, lo que los hace emprendedores natos.

Tauro

Este signo abarca a todas las personas nacidas entre el 21 de abril y el 21 de mayo.

Los taurinos y taurinas son prácticos, frontales y honestos. Aptos naturalmente para trabajos metódicos como la ingeniería o abogacía (por las leyes), pero también funciones planificadas como las que requiere el marketing.

Como Tauro es muy respetuoso del orden, siempre estará organizado en sus tareas y con constancia logrará metas que otros nunca conquistarían. Tauro no es de perfil excéntrico como Leo pero su solidez, constancia y organización lo premiarán siempre en sus trabajos y proyectos, lo que les acarreará dinero y fortuna.

Capricornio

Este signo abarca a todas las personas nacidas entre el 23 de diciembre al 19 de enero.

Los capricornianos y capricornianas son extremadamente luchadores, pragmáticos y terrenales. Sus habilidades naturales para trabajar los acercan a campos relacionados con el trabajo de la tierra, la gastronomía, la ingeniería o arquitectura.

Es un signo con impronta austera para su existencia pero muy conquistador, lo que se traduce en que Capricornio sabe vivir con poco y “cosechar” mucho, por lo tanto el dinero llega a sus vidas y ahí queda, es más crece y se acumula.

Capricornio es reflexivo y estratégico, jamás dará pasos de los que después se arrepienta por eso son profesionales muy respetables y cotizados en el mercado, además su personalidad independiente los hace líderes, ya que no necesitan que les anden diciendo lo que tienen que hacer y rechazan las imposiciones.

