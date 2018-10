Chocó en su moto contra un camión municipal y murió

COMPARTIDOS: 0

Mañana trágica en la provincia de Mendoza, un motociclista perdió la vida luego de chocar contra un camión en el departamento de Las Heras.

Todo ocurrió cerca de las 7 de la mañana, en la intersección de las calles 3 de Febrero y Olascoaga.

El fallecido fue identificado como Juan Foncione de 43 años.

Juan manejaba su moto Zanella 110 cc por calle Olascoaga y al llegar a la esquina con 3 de Febrero chocó contra un camión Iveco que es parte de la flota de vehículos de la Municipalidad de Las Heras.

El camión era conducido por un muchacho de 23 años cuyas iniciales informaron desde el Ministerio de Seguridad, son A.A.

El accidente, le produjo a Juan Foncione politraumatismos varios. Fue derivado de urgencia al Hospital Central, donde por la gravedad de las heridas, poco pudieron hacer los médicos y falleció a las 8:35.

La esquina en la que el hombre tuvo el accidente que le produjo la muerte, ha sido blanco de reiteras críticas de vecinos, que reclaman semáforos, reductores de velocidad o lomos de burro, ya que al perecer se producen accidentes viales frecuentemente en ese lugar.

“No hay nada, no hay cartel, no hay disco Pare, no hay nada y hace más de una semana y hace más de una año que se le viene pidiendo al municipio que ponga algo” dijo muy enojado un vecino a los medios.

Otra vecina agregó: “Solo escuché la frenada del camión y lo que se arrastró. Los choques son permanentes. A mí me gustaría que apareciera alguien a la hora que entran y salen los chicos de la escuela, porque los vehículos no paran para que un chico pase”.